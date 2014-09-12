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货币新闻 | 2014年 9月 12日 星期五 10:17 BJT

韩国央行：国内经济将逐步改善，但投资信心恢复迟缓是不稳定因素

路透首尔9月12日 - 韩国央行周五决定维持利率在2.25%不变，会后发表声明称：

* 经济负产出缺口将缩窄，但速度将比较温和

* 通胀将逐渐上升，但目前压力不大

* 家庭负债趋势是要关注的重要指标之一

* 国内经济将逐步改善

* 投资信心恢复迟缓，是一个不稳定因素。(完)
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