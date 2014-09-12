《路透晚报》--9月12日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国外贸：做好政策储备，保持外贸发展可持续性--副总理

中国国务院副总理汪洋表示，要千方百计防止外贸增长失速，做好政策储备，保持外贸发展的可持续性。

--中国经济：政府统计将更注重反映经济发展质量和效益--统计局

中国国家统计局近日发布《基于需求的反映提质增效转型升级统计指标体系》，标志着政府统计更加注重反映经济发展质量和效益。

--中国经济：今明两年新开工44项重大水利工程，确保今年新开工17个

稳投资仍是目前阶段中国经济稳增长的关键力量。人民日报周五援引水利部称，今明两年将新开工建设44个重大水利工程，确保今年新开工17个项目。

--中英关系：英国表示将与中国签署价值近40亿美元的商业协议

英国周五称，将与中国签署价值逾24亿英镑(合39亿美元)的商业合同；该国财政大臣欧思邦将在伦敦会见中国副总理马凯。

--券商观点：受总需求及房价制约，食品价格上涨亦难改中国低通胀态势--中信

中国国内券商--中信证券在数据点评报告中称，当前的社会总需求相对疲弱，尤其是地产市场的趋冷将在直接的租金影响和间接的供给成本下降两方面拉低通胀，因此，即便食品价格上涨亦难改变通胀低位运行态势。

--《台湾金融市场一周展望》股汇债疲势难改，美联储提前升息担忧萦绕

全球金融市场屏息静待下周美联储(FED)议息会议，由于担忧届时释出升息时点提前的暗示，加之受累苹果概念股获利了结卖压，台湾股市下周暂难突破量缩盘整格局，台币实质交投受美元买需提振亦趋弱，而台债走势也料续疲。

【金融】

--《焦点》中国8月金融数据显示融资需求偏弱，支持货币政策定向放松

中国最新金融数据显示实体经济融资需求仍偏弱，银行主动放贷意愿亦不强。8月新增人民币贷款走出上月低谷水平，明显受“票据冲量”的支撑；反映表外融资的社会融资规模扩张无力，体现监管层意图管控非标业务的效果。

--中国数据：8月M2增速回落但在合理区间，未来料维持平稳增长--央行官员

中国8月广义货币供应量(M2)同比增长12.8%，低于路透调查预估中值。路透周五获得的中国央行官员评论称，M2增幅保持在合理区间，未来货币供应量料仍保持平稳增长，全年将达到13%的预期目标。

--中国金融：恒丰银行为股东垫付40亿元，刚兑金额系国内最大--人民网

人民网周五报导称，恒丰银行对8月底到期的总共40亿元人民币的三笔表外业务进行了刚性垫付。这是继今年“中诚信托事件”以来，涉及金额最大的一次刚性兑付事件。

--路透专访：沪港通投资需求将缓慢释放，场外结构化产品存机会--瑞银

沪港通机制启动在即，香港联交所最大的券商会员--国际投行瑞银 UBSN.VX 预期，尽管海外资金对投资A股有较大的兴趣，但在沪港通运行初期，这些A股投资需求将会慢慢释放，不会集中爆发，而且机构将是主要参与者，香港个人投资者暂时会持观望态度。

【固定收益】

--中国货币市场：资金供给再增消弭结构性失衡，预期平稳关注季末因素

中国银行间资金市场周五供给较前两日进一步增加，宽松态势下，此前以信用债为抵押品融资的券商、基金等也压力渐失。不过从期限结构上看，目前融出跨十一长假资金的机构较为有限，月内资金仍是主流。

--中国债市动态：现券持稳未受社会融资需求乏力扰动，继续关注资金面

中国银行间市场周四早盘现券仍较矜持，整体不脱稳势。交易员指出，公开市场本周终结净投放转为净回笼，但资金面实际情况不断转暖；甫公布的CPI等数据低于预期，但对市场影响力一般。

--中国票据市场：转贴利率本周小涨，季末将至有望随资金价格缓步上行

中国票据市场本周转贴利率小涨，最新成交在年息4.85%-4.90%附近。目前来看，信贷规模暂时不构成限制，而下周开始进入下半月，季末例行流动性紧张因素料逐渐发挥作用，转贴价格跟随稳中上行的可能性较大。

--中国债市：银行间市场8月债券托管增逾7,100亿元，增量创年内新高

中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所数据显示，今年8月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计约32.4万亿元人民币，当月共增加7,103亿元，增量创年内新高。

--新债招标：中国六个月期贴现国债结果稍高，交易盘博边兴趣不减

中国财政部周五招标发行的六个月期贴现国债定位稍高。交易人士表示，8月信贷和社融数据公布后，现券二级市场收益率淡定应对，配置盘参与贴现国债积极性一般，惟交易盘博边际兴趣支撑下，投标倍数尚可。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期随中间价收低，短期可能在6.13关前盘整

中国人民币兑美元周五随中间价收低。购汇盘于尾盘发 力，打破日内窄幅波动的清淡市况。分析人士认为市场预期较为分化，短期可能仍在6.13元 阻力位附近盘整。

--离岸人民币：二季度人民币汇率双向波动，国际使用水平再创新高--中国银行

中国银行最新发布的二季度末离岸人民币指数（ORI）显示，即使当期人民币汇率出现双向波动，人民币在国际金融市场中的使用水平仍然创出历史新高。

--人民币衍生品：外汇期权隐含波动率本周明显走高，与国际主要货币同步

中国境内美元兑人民币外汇期权隐含波动率本周明显走高，各期限买盘活跃。交易员称，这部分受国际主要货币波动率提高所提振。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升并创一年半新高，经济数据影响逐步淡化

中国股市沪综指周五收市上涨，并创下一年半新高。分析师指出，近期大盘连续调整三天后，获利抛压有所减弱，而且经济数据不利影响亦基本被淡化，股指今日再度上攻，题材股相对活跃。

--中国证券：上证所称融资融券标的股票增加104只，总数扩容至500只

中国上海证券交易所周五下发通知，将沪市融资融券标的股票总数增至500只，较目前增加104只，新规定将自9月22日起施行。

--中国金属：新建小型铅锌矿山规模不得低于单体矿10万吨/年--征求意见稿

为加快铅锌行业结构调整，中国工业与信息化部周五发布铅锌行业规范条件2014征求意见稿称，新建小型铅锌矿山规模不得低于单体矿10万吨/年，采用浮选工艺的矿山企业其矿石处理能力应不小于矿山开采能力。

--香港个股：中信股份称正在考量证监会的指控和申索，并寻求法律意见

遭香港证监会提出民事起诉的中信股份周五称，公司正在考量证监会的指控和申索，并寻求法律意见，将在可行且适当的情况下适时刊发进一步公告以更新市场信息。

--香港新股：神州租车以招股价区间上限定价，集资4.67亿美元--消息

据多名消息人士周五对路透称，中国最大租车公司--神州租车香港首次公开发售（IPO）以招股价区间上限8.5港元定价，集资4.67亿美元（约36.2亿港元）。

--中港个股：中石化与大润发合作经营便利店试点年内将扩至300座--报载

中国证券报周五报导称，亚洲最大炼油商--中国石化旗下中国石化销售公司，与大润发喜士多便利连锁公司在上海易捷便利店合作经营试点已启动，年内还将不断扩大试点数量至300座。另中石化易捷与电商1号店、复星等的跨界混搭业务亦在逐步展开。