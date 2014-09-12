中国金融：恒丰银行为股东垫付40亿元，刚兑金额系国内最大--人民网

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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路透北京9月12日 - 人民网周五报导称，恒丰银行对8月底到期的总共40亿元人民币的三笔表外业务进行了刚性垫付。这是继今年“中诚信托事件”以来，涉及金额最大的一次刚性兑付事件。
人民网报导表示，恒丰银行于8月29日履约垫付了三笔表外业务的本金及利息共计约40亿元，其中本金37亿元，利息约3亿元。融资方为该行股东成都门里投资有限公司，以及股东公司关联企业北京中伍恒利投资发展有限公司。
“由于企业现金流短缺无资还债，恒丰银行为了声誉风险目前不得不按照此前的协议约定进行代偿。”报导称。
路透目前尚无法联系上恒丰银行相关人士，对上述报导给予评论。
报导介绍，截至2013年末，成都门里投资有限公司持有恒丰银行2.67亿股，占总股本3.28%。此次垫付的40亿元金额占恒丰银行去年净利润的57.8%。
报导称，恒丰银行去年通过证券公司设立定向资管计划，分别向天津银行济南分行、天津滨海农商行进行融资。其中，向天津银行济南分行融资一笔10亿元，向天津滨海农商行融资两笔计27亿元。
报导并称，此三笔业务涉嫌系恒丰银行原董事长姜喜运直接安排人员办理，未经正常的业务审批程序，现任高管层并不掌握相关情况。
报导介绍，目前，恒丰银行已成立专项小组应对上述业务风险，将门里集团有效资产全部收抵，并向其派驻财务总监。恒丰银行所在地的山东监管局以及山东省政府正在调查此事。
恒丰银行原董事长、党委书记姜喜运曾任烟台住房储蓄银行副行长、行长，并在该行于2003年完成整体更名改制为恒丰银行后一直担任恒丰银行董事长、党委书记职务，直到2013年12月19日退休。
恒丰银行于2003年经中国人民银行批准，经过整体股份制改造，成为全国性股份制商业银行。（完）
(发稿 李贺; 审校 杨淑祯)
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路透新加坡4月26日 - 燃料油近月粘度价差周三从2017年高点回落， 此前已经连续上涨近两周。而强劲的买兴以及普氏窗口的交易价值提振38 0-cst现货升水升至近两周高点。 5月粘度价差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价 差周三跌至每吨8美元，较上日每吨下跌0.25美元。 贸易消息人士称，勾兑燃料油变得更有利可图，以及对沥青稀释油需 求的增长，均促进了粘度价差近来的上涨。 周二5月粘度价差涨至每吨8.25美元，为12月12日以来最高。 周三普氏窗口内共达成三笔船货交易，总共成交6万吨380-cst燃料油 ，成交量为3月31日以来最低。 三批船货均由中石油购买，其中两批卖家是壳牌，另一批卖家是Coas tal。 周三成交价的升水范围为每吨较新加坡报价升水1-1.5美元，周二为 每吨升水0.5-1.25美元。 自4月以来，总共有338万吨380-cst燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨80 .53美元，前一日触及三周高位。 贸易商表示美国汽油市场意外低迷，或影响亚洲，因石脑油也可以作 为汽油的一个混合成份。 不过短期内石脑油的基本面可能仍会维持强劲。 “目前的升水很高，但坚挺态势可能会维持一段时间，因6月下半月 船货的需求不久将开始，”一位在新加坡的贸易商说。 台塑石化将购买6月上半月到岸麦寮的船货。 还不清楚台塑石化的求购数量。 印度巴拉特石油公司本周出售的5月石脑油船货升水创下该公司逾10 个月高点。 亚洲汽油裂解价差处在两周低点每桶10.62美元。 现货交易有九笔达成。 在五笔石脑油交易中托克买入三笔，但四笔汽油交易的卖家都是托克 ，买家则分别为PTT、联合石化、贡渥和卢克石油，成交价格介于每桶62. 60-62.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)