《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(9月9日-12日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--中国经济：有能力防范大的经济起伏，将推进结构性改革和调整--总理

中国国务院总理李克强周三表示，中国有能力防范经济出现大的起伏，更不会出现硬着陆，今后将在区间调控的基础上加强定向调控，以结构性改革推进结构性调整，通过体制创新和科技创新推动中国爬坡过坎。

--中国经济：放宽外资准入，探索国民待遇加负面清单的外资管理模式--副总理

中国国务院副总理汪洋表示，中国将放宽外商投资准入，重点推进服务业领域对外开放，同时探索准入前国民待遇加负面清单的外资管理模式，大幅减少审批事项，优化审批流程。

--《焦点》中国8月通胀低于预期且下行压力犹存，定向宽松料继续

中国8月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅较上月回落并创四个月最低，主因翘尾因素减弱；而当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比跌幅创三个月最大，且环比连续八个月负增长，暗示产能过剩仍是当前经济面临的突出矛盾。

--《焦点》中国8月贸易顺差再创新高，“外暖内冷”昭显增长动能乏力

中国8月份外贸数据延续“外暖内冷”的格局，海外市场持续回暖令出口同比增幅基本符合预期，而萎靡不振的内需却让进口降幅进一步放大，导致贸易顺差在7月创出单月历史新高后，8月继续刷新这一纪录并接近500亿美元。

--中国数据：8月新增贷款符合预期但社融偏弱，存款低增长拖累M2增速

中国8月新增贷款基本符合市场预期，但相较之下社会融资规模仍显偏低，信托贷款等表外融资同比依旧呈萎缩之势。这一方面是此前监管措施持续发酵的结果，另一方面也说明当前实体经济的融资需求偏弱。

--中国财政：新预算法“六大亮点”，折射下一步改革方向--财政部长

中国预算法修订历时10年终于“过关”。在财政部长楼继伟看来，新法包括六大亮点，不仅突出预算完整性，政府全部收支要纳入预算管理，并强调预算必须接受社会监督，还拓展预算审核重点、完善地方债管理等多处修改，均传递出建立现代财政制度的改革方向。

--中国经济：确保完成削减三分之一行政审批，努力提高“含金量”--国务院

中国习李政府上任以来将简政放权、加快转变政府职能作为改革的重要抓手和突破口。国务院审改办新闻发言人李章泽周三表示，未来将坚持数量、质量并举，一方面确保完成削减三分之一行政审批的硬任务，另一方面努力提高取消下放行政审批的“含金量”。

--中国环保：大气污染防治法公开征求意见，将建重污染天气监测预警体系

中国国务院法制办公室称，中国大气污染防治法（修订草案征求意见稿）向社会公开征求意见，表示中国将建立重污染天气监测预警体系，实施排污许可制度，同时突出燃煤、机动车、扬尘等重点领域以及重点区域的大气污染防治。

--中国国企：国企改革顶层方案料年内出台，改革和投资高潮将至--报载

中国证券报周三报导，随着新一轮国企改革正在各地区加速试点推进，业界期盼的深化国企改革顶层设计方案及配套实施细则也正孕育成型。权威人士表示，根据中央深化改革小组2014年深化改革工作计划，多项涉及到国资领域改革的意见今年必须出台。

--中国经济：今明两年新开工44项重大水利工程，确保今年新开工17个

稳投资仍是目前阶段中国经济稳增长的关键力量。人民日报周五援引水利部称，今明两年将新开工建设44个重大水利工程，确保今年新开工17个项目。

--中国反垄断：针对的是违法行为而非某类企业，高通案调查已结束

中国反垄断机构周四表示，中国反垄断针对的是违法行为而非某类企业，对中国反垄断的质疑没有根据；目前高通案调查已结束，很快进入处罚程序。

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--中国金融：将制定银行负债管理办法，落实薪酬延期追索扣回制度--银监会

中国银监会主席尚福林周二晚间表示，银监会将研究制定商业银行负债管理和评价办法，评估商业银行负债质量，加强负债质量管理。

--中国金融：监管层拟设信托保障基金，以局部阵痛换信托业整体稳定

中国信托业迎来新一轮政策变革期。与前几次不同的是，监管层期望以局部阵痛换取大局稳定。中国证券报周三报导称，监管层拟设立信托业保障基金，用于信托公司的机构重组和短期流动性救助，相关征求意见稿于近日下发。

--中国证券：创业板股票年底有望入选沪深300、中证500等成份指数

中国中证指数有限公司周四宣布，上市时间满三年的创业板股票具备沪深300、中证500等成份指数样本空间资格，将于下次样本股定期调整的12月15日实施，届时沪深300、中证500、中证800等规模指数中有望首度出现创业板股票的身影。

--中港个股：中国工商银行称伦敦分行获批，为陆资银行首家英国分行

全球资产最大的银行--中国工商银行日前称，当地时间9月8日，该行伦敦分行已获英国监管部门批准，这是自新中国成立以来中国大陆地区银行在英国获准成立的首家分行。

--中国金融：恒丰银行为股东垫付40亿元，刚兑金额系国内最大--人民网

人民网周五报导称，恒丰银行对8月底到期的总共40亿元人民币的三笔表外业务进行了刚性垫付。这是继今年“中诚信托事件”以来，涉及金额最大的一次刚性兑付事件。

--香港新债：长城资管首涉国际债市发5亿美元债，票息较指导价降30个BP

中国四大资产管理公司之一--长城资产管理公司周三首次涉足国际债券市场，成功发行5亿美元三年期美元债，实际发行票息已较初步指导息下降30个点子，并录得9倍超额认购。

--中国期货：大商所修改风险管理办法，放宽对会员持仓限制及保证金比例要求

中国大连商品交易所周四通知，将修改其风险管理办法中的相关规则，核心是放宽对会员持仓限制及保证金比例要求，进一步放宽和完善套期保值及套利交易管理。新规自下周二(16日)结算时起执行。

--中国基金：8月QFII A股基金小跌0.8%，逊于国内同行--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，8月中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金平均业绩小跌0.8%，逊于国内股票型基金。QFII A股基金累计前八个月的平均业绩下跌0.51%，表现亦逊于国内股票型基金。

--离岸人民币：二季度人民币汇率双向波动，国际使用水平再创新高--中行

中国银行最新发布的二季度末离岸人民币指数（ORI）显示，即使当期人民币汇率出现双向波动，人民币在国际金融市场中的使用水平仍然创出历史新高。 ========================================================================== 【行业/公司】

--中国黄金：黄金国际板本月29日在上海自贸区启动交易--上海金交所

中国上海黄金交易所理事长许罗德称，该所的黄金国际板将于本月29日在上海自贸区上线交易，将吸引更多海外资本投资中国黄金市场。

--汽车产业：中国8月汽车销量同比增加4%--中国汽车工业协会

中国汽车工业协会(CAAM)周四表示，中国8月汽车销量较上年同期增加4%。7月汽车销量同比增幅为6.7%。

--中国铁路：前八个月全国铁路投资已完成年度计划逾五成--报载

上海证券报周三引述中国铁路总公司表示，今年1-8月，全国铁路已完成投资4,050亿元人民币，同比增长近20%，且超过年度计划的50%；按照目前进度，年内可确保全国铁路建设目标的实现。

--《焦点》阿里巴巴IPO路演首站未披露新讯息，但意外谈及公司治理事宜

阿里巴巴集团创始人马云周一并未对潜在投资者透露什么有关这家电子商务巨头的新讯息；但他谈及公司治理方面的事情，包括2010年颇具争议的剥离在线支付服务交易，却出乎投资者意料。

--《焦点》油价跌破100美元，中国贸易商预定超大油轮用于囤积原油

中国国际联合石油化工公司(联合石化)已经预定全球最大的超级油轮用于海上原油储存，在此之前由于指标油价跌破每桶100美元，已有越来越多的船只被用作海上储油装置。

--中国个股：宝钢股份称10月热轧和冷轧等主要钢材售价每吨下调100元