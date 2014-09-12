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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 10:06 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在东京定盘后继续小幅攀高

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* 海外投资者今日仍追捧美元/日圆，尽管日本国内买兴消退

* 许多人考虑在定盘后离场，因长周末之前日本买需减弱

* 期权投资者仍着眼于保住107.50下方的期权障碍，但该水准上方布有停止单

* 美元/日圆若下跌，在106.90-107.00可能有新的买盘承接

* 日本进口商、投资者以及众多投机客继续采取逢低吸纳的策略

* 迄今为止亚洲时段高位为107.31，低点在106.97

(完)

(编译 郑茵 审校　戴素萍)
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