离岸人民币：二季度人民币汇率双向波动，国际使用水平再创新高--中国银行

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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路透北京9月12日 - 中国银行 最新发布的二季度末离岸人民币指数（ORI）显示，即使当期人民币汇率出现双向波动，人民币在国际金融市场中的使用水平仍然创出历史新高。
其数据显示，二季度末中国银行ORI指数为1.13%，较上季度上升0.06个百分点，创下人民币在国际金融市场使用水平的新记录。
“人民币在离岸金融市场的使用水平与主要国际货币的绝对差距仍然较大，但相对差距继续缩小。”中行新闻稿称。
中行称，二季度末美元、欧元、英镑、日圆的离岸市场指数分别为48.05%、26.27%、6.25%、6.15%，较去年末分别变化-0.12、1.47、0.34和0.25个百分点，离岸人民币指数则同期上升0.22个百分点。
运用方面，人民币在离岸市场的存款、债券、外汇交易等方面的运用不断扩大；香港仍是最大的离岸人民币中心，但新加坡、韩国人民币业务呈现良好发展势头。
欧洲地区离岸人民币市场地位亦进一步提升，英国、法国、德国、卢森堡等国家人民币业务继续保持健康发展，与中国内地之间的人民币收付金额快速增长。
中行新闻稿并称，二季度全球外汇交易量较上季度明显下降，人民币外汇交易量占全球外汇交易量的比重继续提升，二季度约为3.67%。
今年3月11日，中国银行向全球首发“离岸人民币指数”。这是中国银行继去年推出“跨境人民币指数”（CRI）之后，向市场推出的又一个综合反映人民币国际化水平的指数。（完） (发稿 倪蔚丹；审校 李然/曾祥进)
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路透新加坡4月26日 - 燃料油近月粘度价差周三从2017年高点回落， 此前已经连续上涨近两周。而强劲的买兴以及普氏窗口的交易价值提振38 0-cst现货升水升至近两周高点。 5月粘度价差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价 差周三跌至每吨8美元，较上日每吨下跌0.25美元。 贸易消息人士称，勾兑燃料油变得更有利可图，以及对沥青稀释油需 求的增长，均促进了粘度价差近来的上涨。 周二5月粘度价差涨至每吨8.25美元，为12月12日以来最高。 周三普氏窗口内共达成三笔船货交易，总共成交6万吨380-cst燃料油 ，成交量为3月31日以来最低。 三批船货均由中石油购买，其中两批卖家是壳牌，另一批卖家是Coas tal。 周三成交价的升水范围为每吨较新加坡报价升水1-1.5美元，周二为 每吨升水0.5-1.25美元。 自4月以来，总共有338万吨380-cst燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨80 .53美元，前一日触及三周高位。 贸易商表示美国汽油市场意外低迷，或影响亚洲，因石脑油也可以作 为汽油的一个混合成份。 不过短期内石脑油的基本面可能仍会维持强劲。 “目前的升水很高，但坚挺态势可能会维持一段时间，因6月下半月 船货的需求不久将开始，”一位在新加坡的贸易商说。 台塑石化将购买6月上半月到岸麦寮的船货。 还不清楚台塑石化的求购数量。 印度巴拉特石油公司本周出售的5月石脑油船货升水创下该公司逾10 个月高点。 亚洲汽油裂解价差处在两周低点每桶10.62美元。 现货交易有九笔达成。 在五笔石脑油交易中托克买入三笔，但四笔汽油交易的卖家都是托克 ，买家则分别为PTT、联合石化、贡渥和卢克石油，成交价格介于每桶62. 60-62.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)