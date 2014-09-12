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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 10:16 BJT

台湾股市：早盘受重要板块跌势拖累下滑，表现不及周边市场

路透台北9月12日 - 台湾股市周五早盘下滑0.53%，跌幅略大于周边市场，因受到几个重要板块表现疲弱的拖累。

0153GMT，加权股价指数 下跌49.29点至9,273.66，周四收低0.37%。

电子类指数 跌0.7%，电子零组件类指数 和光电类指数 分别挫低1.1%和2%，拖累大盘表现。

营建类指数 则是另一个主要拖累，下滑0.81%。

其他地区股市周五亦表现不佳，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.43%。(完)
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