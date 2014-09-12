新闻稿：中国8月末M2同比增12.8%，当月社融规模9,574亿元--央行

8月末，广义货币(M2)余额119.75万亿元,同比增长12.8%，增速分别比上月末和去年同期低0.7个和1.9个百分点；狭义货币(M1)余额33.20万亿元,同比增长5.7%，增速分别比上月末和去年同期低1.0个和4.2个百分点；流通中货币(M0)余额5.80万亿元,同比增长5.6%。当月净投放现金651亿元。 二、当月人民币贷款增加7025亿元，外币贷款减少33亿美元 8月末，本外币贷款余额83.94万亿元，同比增长13.2%。人民币贷款余额78.72万亿元，同比增长13.3%，增速分别比上月末和去年同期低0.1个和0.8个百分点。当月人民币贷款增加7025亿元，同比少增103亿元。分部门看，住户贷款增加2729亿元，其中，短期贷款增加839亿元，中长期贷款增加1890亿元；非金融企业及其他部门贷款增加4290亿元，其中，短期贷款减少690亿元，中长期贷款增加2408亿元，票据融资增加2367亿元。8月末外币贷款余额8466亿美元，同比增长12.7%，当月外币贷款减少33亿美元。 三、当月人民币存款增加1080亿元，外币存款增加154亿美元 8月末，本外币存款余额115.58万亿元，同比增长11.0%。人民币存款余额111.73万亿元，同比增长10.1%，增速分别比上月末和去年同期低0.8个和4.8个百分点。当月人民币存款增加1080亿元，同比少增6995亿元。其中，住户存款减少2305亿元，非金融企业存款增加341亿元，财政性存款增加992亿元。8月末外币存款余额6241亿美元，同比增长43.6%，当月外币存款增加154亿美元。 四、当月银行间市场同业拆借月加权平均利率3.17%，质押式债券回购月加权平均利率3.11% 8月份, 银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交26.15万亿元，日均成交1.25万亿元，日均成交比去年同期增长64.9%。 8月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为3.17%，分别比上月和去年同期低0.24个和0.27个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为3.11%,分别比上月和去年同期低0.30个和0.34个百分点。 五、当月跨境贸易人民币结算业务发生4572亿元，直接投资人民币结算业务发生587亿元 2014年8月，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生4075亿元、497亿元、70亿元、517亿元。