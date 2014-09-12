新闻稿：中国8月末M2同比增12.8%，当月社融规模9,574亿元--央行

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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路透上海9月12日 - （以下为中国人民银行周五公布的2014年8月金融统计数据报告及社会融资规模报告全文）
一、月末广义货币增长12.8%，狭义货币增长5.7%
8月末，广义货币(M2)余额119.75万亿元,同比增长12.8%，增速分别比上月末和去年同期低0.7个和1.9个百分点；狭义货币(M1)余额33.20万亿元,同比增长5.7%，增速分别比上月末和去年同期低1.0个和4.2个百分点；流通中货币(M0)余额5.80万亿元,同比增长5.6%。当月净投放现金651亿元。 二、当月人民币贷款增加7025亿元，外币贷款减少33亿美元 8月末，本外币贷款余额83.94万亿元，同比增长13.2%。人民币贷款余额78.72万亿元，同比增长13.3%，增速分别比上月末和去年同期低0.1个和0.8个百分点。当月人民币贷款增加7025亿元，同比少增103亿元。分部门看，住户贷款增加2729亿元，其中，短期贷款增加839亿元，中长期贷款增加1890亿元；非金融企业及其他部门贷款增加4290亿元，其中，短期贷款减少690亿元，中长期贷款增加2408亿元，票据融资增加2367亿元。8月末外币贷款余额8466亿美元，同比增长12.7%，当月外币贷款减少33亿美元。 三、当月人民币存款增加1080亿元，外币存款增加154亿美元 8月末，本外币存款余额115.58万亿元，同比增长11.0%。人民币存款余额111.73万亿元，同比增长10.1%，增速分别比上月末和去年同期低0.8个和4.8个百分点。当月人民币存款增加1080亿元，同比少增6995亿元。其中，住户存款减少2305亿元，非金融企业存款增加341亿元，财政性存款增加992亿元。8月末外币存款余额6241亿美元，同比增长43.6%，当月外币存款增加154亿美元。 四、当月银行间市场同业拆借月加权平均利率3.17%，质押式债券回购月加权平均利率3.11% 8月份, 银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交26.15万亿元，日均成交1.25万亿元，日均成交比去年同期增长64.9%。 8月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为3.17%，分别比上月和去年同期低0.24个和0.27个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为3.11%,分别比上月和去年同期低0.30个和0.34个百分点。 五、当月跨境贸易人民币结算业务发生4572亿元，直接投资人民币结算业务发生587亿元 2014年8月，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生4075亿元、497亿元、70亿元、517亿元。
注1：当期数据为初步数。 注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。 注3：自2014年8月起，转口贸易被调整到货物贸易进行统计，货物贸易金额扩大，服务贸易金额相应减少。 （以下为央行同时公布的2014年8月社会融资规模统计数据报告全文）
初步统计，2014年8月份社会融资规模为9574亿元，比上月多6837亿元，比去年同期少6267亿元。其中，当月人民币贷款增加7025亿元，同比少增103亿元；外币贷款折合人民币减少201亿元，同比少减159亿元；委托贷款增加1751亿元，同比少增1187亿元；信托贷款减少515亿元，同比少增1724亿元；未贴现的银行承兑汇票减少1119亿元，同比少增4168亿元；企业债券净融资1947亿元，同比多707亿元；非金融企业境内股票融资217亿元，同比多81亿元。2014年1-8月社会融资规模为11.77万亿元，比去年同期少7843亿元。
注1：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。 注2：当期数据为初步统计数。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透新加坡4月26日 - 燃料油近月粘度价差周三从2017年高点回落， 此前已经连续上涨近两周。而强劲的买兴以及普氏窗口的交易价值提振38 0-cst现货升水升至近两周高点。 5月粘度价差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价 差周三跌至每吨8美元，较上日每吨下跌0.25美元。 贸易消息人士称，勾兑燃料油变得更有利可图，以及对沥青稀释油需 求的增长，均促进了粘度价差近来的上涨。 周二5月粘度价差涨至每吨8.25美元，为12月12日以来最高。 周三普氏窗口内共达成三笔船货交易，总共成交6万吨380-cst燃料油 ，成交量为3月31日以来最低。 三批船货均由中石油购买，其中两批卖家是壳牌，另一批卖家是Coas tal。 周三成交价的升水范围为每吨较新加坡报价升水1-1.5美元，周二为 每吨升水0.5-1.25美元。 自4月以来，总共有338万吨380-cst燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨80 .53美元，前一日触及三周高位。 贸易商表示美国汽油市场意外低迷，或影响亚洲，因石脑油也可以作 为汽油的一个混合成份。 不过短期内石脑油的基本面可能仍会维持强劲。 “目前的升水很高，但坚挺态势可能会维持一段时间，因6月下半月 船货的需求不久将开始，”一位在新加坡的贸易商说。 台塑石化将购买6月上半月到岸麦寮的船货。 还不清楚台塑石化的求购数量。 印度巴拉特石油公司本周出售的5月石脑油船货升水创下该公司逾10 个月高点。 亚洲汽油裂解价差处在两周低点每桶10.62美元。 现货交易有九笔达成。 在五笔石脑油交易中托克买入三笔，但四笔汽油交易的卖家都是托克 ，买家则分别为PTT、联合石化、贡渥和卢克石油，成交价格介于每桶62. 60-62.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)