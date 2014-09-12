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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 10:52 BJT

新闻稿：韩国央行维持利率不变，预期全球经济温和复苏

**韩国当前经济状况**

国内经济活动显示出逐步好转迹象，尽管复苏较温和。

7月消费和设备投资增加，制造业产出上升，但建筑业投资及服务业产出双双下降。

8月出口维持良好趋势，因受美国及欧盟等发达经济体表现良好影响。

未来几个月韩国经济料将逐步改善，与全球经济复苏之势相符，不过投资意愿复苏延宕，可能成为不稳定因素。

目前来说消费者物价通胀料将维持在低位，主要归因于天气良好及农业收成不错导致农产品价格稳定。

经常帐料将维持在盈余状态。(完)

(编译 李春喜/戴素萍/徐文焰/于春红; 审校 张明钧/李爽/杜明霞)
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