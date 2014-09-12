《焦点》中国8月金融数据显示融资需求偏弱，支持货币政策定向放松

* 8月新增信贷符合预期，社会融资扩张乏力

* 银行主动放贷意愿及实体融资需求均不强

* 表外融资不振顺应监管对非标管控意图

* 官方称全年M2增速将达到13%的预期目标

* 业内预计年内货币政策以定向调控为主

采写/上海/北京新闻中文部/撰写/康熙泽

路透北京9月12日 - 中国最新金融数据显示实体经济融资需求仍偏弱，银行主动放贷意愿亦不强。8月新增人民币贷款走出上月低谷水平，明显受“票据冲量”的支撑；反映表外融资的社会融资规模扩张无力，体现监管层意图管控非标业务的效果。

8月广义货币供应量M2增速不仅低于预期，并创下年内次低位，然官方表态其仍在合理区间，且全年M2增速将达到13%的预期目标。业内人士认为，除非年内就业等经济数据大幅下滑，货币政策全面放松概率仍偏低，更多将以定向调控为主。

“社融这个数据感觉上萎缩的快了点，信托贷款和票据的数据都在萎缩，M2增速这么低也跟这个有关，融资这么快的收缩，肯定对企业的现金流和债务压力都是比较大的，”招商银行金融市场部高级分析师刘东亮称。

南京证券固定收益分析师杨浩指出，社会融资规模增加量延续了同比下滑的节奏，主要反应在表外融资的收缩，跟非标监管加强和银行收缩信用都有关系。

他认为，结合7、8月融资数据分析，社融同比下滑主要是银行风险偏好下降收缩信用导致的。另外，非标监管加强使表外融资低迷，及表内融资受存款脱媒和存贷比的制约，致供给端的收缩导致了有效需求的不足。

周五公布数据显示，8月新增人民币贷款7,025亿元，此前路透调查中值为7,000亿元；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长12.8%，为年内次低，亦低于13.4%的路透调查中值。

央行并公布，初步统计的8月社会融资规模为9,574亿元，环比多6,837亿元，比去年同期少6,267亿元。

欲浏览中国M2及新增贷款图表，请点选: link.reuters.com/ben82w

中国银行间市场周五早盘现券收益率延续本周来走稳格局，8月金融数据未对其形成扰动。交易员表示，下一步将继续关注资金面及明日披露的更多经济数据情况。

**放贷意愿不强，票据冲量重现**

8月新增贷款规模虽符合预期，与去年水平亦基本相当，不过业内人士指出，当前银行风险偏好总体处于下降趋势中，主动放贷意愿仍不强；另一方面，在经济企稳基础不牢固，实体企业预期投资回报率下降的情况下，投资冲动和融资冲动降低。

进一步从新增信贷的分项数据中可以看到，期内票据融资增加2,367亿元，显示银行通过一定的票据融资补充表内信贷额度。

中金公司固定收益研究团队就表示，经历了7月份信贷增长严重低于预期后，在窗口指导作用下，国有银行和股份制银行8月份尽量加快信贷投放，但在贷款需求偏弱以及银行风险控制趋严的背景下，票据再度成为冲贷款规模的重要手段。

该机构认为，8月份超2,000亿元的表内票据增量为年内单月最高，从历史数据看，亦是单月较高的水平。表内票据贴现增加，也直接导致社融中未贴现票据出现净减少。

兴业证券固定收益分析师唐跃也提到，新增贷款中，票据融资占比仍然很高，票据冲量的特征明显，银行主动放贷意愿仍不强。

本地媒体此前曾报导称，8月前17日中国四大行新增贷款投放仅为560亿元人民币，前10日这一数字约为360亿。

中国四大国有银行是指工行 、农行 、中行 和建行 。

而今年7月，中国新增人民币贷款仅3,852亿元，远低于此前路透7,275亿元的调查中值，创下数年新低。

**货币政策全面放松概率仍低**

8月广义货币供应量M2增速不仅低于预期，且回落至年内次低水平，不过中国监管层认为，该增幅在合理区间，且未来货币供应量料仍保持平稳增长，全年将达到13%的预期目标。

路透周五获得的中国央行官员评论指出，“当月M2增速尽管有所回落，但仍在正常范围内。M2增速与宏观经济指标基本是相适应的，与GDP和CPI增速之和的相互关系处于正常水平。”

该官员并称，今年6-8月，各月外汇占款的新增额分别为-868亿元、-2亿元和23亿元人民币，近3个月来，外汇占款出现恢复性增长，会带动M2增速回升。

当前经济企稳之路并非一帆风顺，不过未来数月若M2增速回升至今年13%的调控目标，且就业无大幅下滑，年内货币政策全面放松概率仍偏低，更多将以定向调控为主。

“按目前的节奏，四季度经济数据会较三季度好转。因为三季度主要是受去年同期较高的基数影响，而四季度不存在这个问题。”三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳表示。

他预期，年底前货币政策还是以定向的宽松为主，全面刺激的可能性很小，这已经几乎是市场共识了。当然其中不排除启动逆回购来调节流动性。

浦发银行金融市场部宏观分析师曹阳表示，预计未来央行可能加大通过国开行“宽信用”的力度，并可能对商业银行提供低息、较长期限再贷款，满足个人房贷，中小、新兴产业的融资需求。

中国国务院总理李克强本周三表示，中国有能力防范经济出现大的起伏，更不会出现硬着陆，今后将在区间调控的基础上加强定向调控，以结构性改革推进结构性调整，通过体制创新和科技创新推动中国爬坡过坎。

中国政府今年年初确定的经济增长目标是7.5%左右。一季度经济增速只有7.4%引燃市场焦虑，随后政策调整窗口提前打开，扶助经济二季度站上7.5%。但随着稳增长余温渐褪，三季度宏观经济再现疲态。（完）