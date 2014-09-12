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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 11:20 BJT

美国新股：标普道琼斯指数公司称，阿里巴巴有望纳入指标全球股指

路透香港9月12日 - 标普道琼斯指数公司周五表示，已将阿里巴巴集团IPO-BABA.N注册地定为中国，方便了将该公司股票纳入包括中国股市在内的全球指数。标普道琼斯指数公司编纂的若干股指在全球广受关注。

标普道琼斯指数公司在声明中称，此举意味着阿里巴巴股票将受到检视，以纳入标普中国广泛市场(BMI)、标普新兴市场BMI、标普全球BMI等指数。(完)

(编译 朱晓军；审校 白云)
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