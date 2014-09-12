中国数据：8月M2增速回落但在合理区间，未来料维持平稳增长--央行官员

路透北京9月12日 - 中国8月广义货币供应量(M2)同比增长12.8%，低于路透调查预估中值。路透周五获得的中国央行官员评论称，M2增幅保持在合理区间，未来货币供应量料仍保持平稳增长，全年将达到13%的预期目标。

“当月M2增速尽管有所回落，但仍在正常范围内。M2增速与宏观经济指标基本是相适应的，与GDP和CPI增速之和的相互关系处于正常水平。”该官员表示。

该官员并预计未来货币供应量仍会保持平稳增长，全年M2增速将达到13%的预期目标。

其还指出，今年前8个月，服务业中长期贷款的平均增速为15.3%，增速较去年全年的平均增速提高6.5个百分点。

“产能过剩行业中长期贷款增速回落，其中的钢铁和建材业负增长。”该官员说。

该官员并称，今年6-8月，各月外汇占款的新增额分别为-868亿元、-2亿元和23亿元人民币，近3个月来，外汇占款出现恢复性增长，会带动M2增速回升。