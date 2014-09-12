中国数据：8月M2增速回落但在合理区间，未来料维持平稳增长--央行官员

美国热股：美国钢铁业绩远逊预期，盘初急挫逾24%
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透北京9月12日 - 中国8月广义货币供应量(M2)同比增长12.8%，低于路透调查预估中值。路透周五获得的中国央行官员评论称，M2增幅保持在合理区间，未来货币供应量料仍保持平稳增长，全年将达到13%的预期目标。
“当月M2增速尽管有所回落，但仍在正常范围内。M2增速与宏观经济指标基本是相适应的，与GDP和CPI增速之和的相互关系处于正常水平。”该官员表示。
该官员并预计未来货币供应量仍会保持平稳增长，全年M2增速将达到13%的预期目标。
其还指出，今年前8个月，服务业中长期贷款的平均增速为15.3%，增速较去年全年的平均增速提高6.5个百分点。
“产能过剩行业中长期贷款增速回落，其中的钢铁和建材业负增长。”该官员说。
该官员并称，今年6-8月，各月外汇占款的新增额分别为-868亿元、-2亿元和23亿元人民币，近3个月来，外汇占款出现恢复性增长，会带动M2增速回升。
中国人民银行周五公布数据显示，8月新增人民币贷款7,025亿元，稍高于此前路透7,000亿元的调查中值；当月末M2同比增长12.8%，为年内次低，路透调查中值为13.4%。 （完） (发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。