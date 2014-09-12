标题新闻：IMF称埃博拉重创塞拉利昂和利比里亚农、矿及服务业，经济成长率恐减损多达3.5个百分点

美国热股：推特月度活跃用户数增速创逾一年最快，盘初急升近10%

路透4月26日 - 推特公布其月度活跃用户数的增长速度创下逾一年最快，且第一季获利也远高于预期，尽管面临Facebook和Snapchat的强劲竞争。