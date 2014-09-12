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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 11:50 BJT

中国债市动态：现券持稳未受社会融资需求乏力扰动，继续关注资金面

路透北京9月12日 - 中国银行间市场周五早盘现券收益率延续本周来走稳格局。甫公布的金融数据显示8月新增贷款符合预期，尽管社会融资需求乏力，但未对债市形成扰动。交易员表示，下一步将继续关注资金面及明日披露的更多经济数据情况。

最新数据显示，中国8月新增人民币贷款7,025亿元，稍高于此前路透7,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长12.8%，为年内次低，路透调查中值为13.4%。8月社会融资规模9,574亿元，比上月多6,837亿元，比去年同期少6,267亿元 。

“二级收益率变化不大，M2虽然低但是之前已经公布了，市场消化了这个影响，其他今天公布的金融数据没什么惊喜。”上海一银行交易员称。

针对IRS(利率互换)的走势，另一银行交易员表示，早盘IRS跟随外盘小幅下行约3个基点(bp)，不过数据出来之后可能因为大家觉得这个数据还凑合，IRS又略微反弹1-2个bp。

他认为，明日将有更多经济数据公布，还是值得关注，“之前一些8月份的高频数据不太好，所以到底经济情况怎么样还是值得看看。另外就是关注下一步的资金面吧。”

中国国家统计局将于周六(13日)公布8月工业、消费及投资数据。路透调查中值显示，受高基数及高频数据表现疲弱影响，8月工业增加值同比增速料回落至8.8%；而因房地产投资延续下滑态势且制造业投资底部运行，1-8月固定资产投资增速微降至16.9%。

剩余期限约9.36年的国开行固息债140205券最新报价收益率 为4.9400%/4.9320%，上交易日尾盘为4.9500%/4.9200%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 早盘收报93.414元，较上日结算价跌0.006元，或0.01%。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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