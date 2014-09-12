更新版 1-中国数据：8月新增贷款符合预期但社融偏弱，存款低增长拖累M2增速

* 8月新增贷款符合预期，社融规模偏低

* 监管压力及融资需求不足，表外融资仍呈萎缩之势

* 存款增长属历史同期偏低，拖累M2增长

* 短期内政策仍以定向调节为主 (新增市场评论和更多细节)

路透上海9月12日 - 中国8月新增贷款基本符合市场预期，但相较之下社会融资规模仍显偏低，信托贷款等表外融资同比依旧呈萎缩之势。这一方面是此前监管措施持续发酵的结果，另一方面也说明当前实体经济的融资需求偏弱。

分析人士指出，8月存款增速在历史同期属较低水平，显示银行理财对存款分流持续施压，这也是拖累M2增速进一步下滑的重要因素；而展望政策面，若经济未出现超预期走弱，短期内定向调控的基调不会改变。

“8月新增贷款规模倒是不错，但社会融资规模同比少增不少。信托、委托、票据等表外资金需求明显下降，这与上游行业、房地产等融资需求下降有关。”广发银行高级交易员 颜岩称。

央行周五公布数据显示，8月新增人民币贷款7,025亿元，此前路透调查中值为7,000亿元；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长12.8%，为年内次低，亦低于13.4%的路透调查中值。

央行并公布，初步统计的8月社会融资规模为9,574亿元，环比多6,837亿元，比去年同期少6,267亿元。

中金公司固定收益研究团队分析称，8月存款增长1,080亿，处于历史同期低位。居民存款出现了净减少，历史上较为罕见，显示银行理财和货基类产品对居民存款的分流仍在延续，存款增长乏力导致M2增速偏低。

兴业证券固定收益分析师唐跃则表示，贷款中票据融资占比仍然很高，票据冲量的特征明显，银行主动放贷意愿仍不强。

中金并认为，年内剩余几个月来看，受技术影响，9月M2增速可能还会小幅滑落，但10月和11月会有小幅回升，因此只要贷款额度基本用满，M2仍有望维持在13%附近，持续往下掉的可能性不大。

路透周五获得的中国央行官员评论称，M2增幅保持在合理区间，未来货币供应量料仍保持平稳增长，全年将达到13%的预期目标。

颜岩并谈到，金融数据整体上反映出实体经济对资金需求并不旺盛，表外融资需求下降。这种情况是“新常态”必须面对的局面。所以这不预示货币政策将有明显放松。

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社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)

欲浏览更多详情,请点选中国央行网站 www.pbc.gov.cn (发稿 边竞；审校 张喜良)