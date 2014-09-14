主要国家经济指标预测--9月15日****

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月15日(一) 0130 澳洲新车销售 8月 -- -1.3% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 8月 持平 持平 (较上年同期) -1.0% -0.8% 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 7月 顺差159 顺差168 1230 美国纽约联储制造业指数 9月 15.00 14.69 1315 美国工业生产(较前月) 8月 +0.3% +0.4% 制造业产出(较前月) +0.5% +1.0% 产能利用率 79.3% 79.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 9月12日(五) -- 韩国央行利率决定 9月 2.25% 2.25% 0430 日本工业生产 7月修正值 +0.4% -- 产能利用率指数 7月 -0.8% -- 0600 德国趸售(批发)物价(较前月) 8月 -0.2% -- (较上年同期) -0.6% -- 0645 法国经常账收支(亿欧元) 7月 赤字22 -- 0800 意大利工业生产(较前月) 7月 -1.0% 持平 (较上年同期) -1.8% +0.5% 0900 欧元区就业人口(较前季) 第二季 +0.2% -- (较上年同期) +0.4% -- 0900 欧元区工业生产(较前月) 7月 +1.0% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.3% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) -0.1% -0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.2% -0.2% (较上年同期) -0.2% -0.2% 1230 美国进口价格(较前月) 8月 -0.9% -0.9% 出口价格(较前月) -0.5% -0.2% 1230 美国零售销售(较前月) 8月 +0.6% +0.6% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.3% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 9月初值 84.6 83.3 现况指数 98.5 100.0 预期指数 75.6 73.0 1400 美国企业库存(较前月) 7月 +0.4% +0.4% 9月14日(日) 2100 韩国出口价格(较上年同期) 8月 -8.6% -9.4% 进口价格(较上年同期) -9.9% -8.5%(完)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5