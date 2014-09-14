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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 07:32 BJT

****主要国家经济指标预测--9月15日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段        预估值     前值
   
    9月15日(一)
    0130 澳洲新车销售                                   8月             --       -1.3%
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                    8月            持平        持平
                           (较上年同期)                                -1.0%      -0.8%
    0900 欧元区贸易收支(亿欧元)                         7月           顺差159    顺差168
    1230 美国纽约联储制造业指数                         9月            15.00      14.69
    1315 美国工业生产(较前月)                           8月            +0.3%      +0.4%
             制造业产出(较前月)                                        +0.5%      +1.0%
             产能利用率                                                79.3%      79.2%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段       现值      预估值
    
    9月12日(五)
     --  韩国央行利率决定                               9月            2.25%      2.25%      
    0430 日本工业生产                               7月修正值          +0.4%        --      
             产能利用率指数                             7月            -0.8%        --      
    0600  德国趸售(批发)物价(较前月)                    8月            -0.2%        --      
                           (较上年同期)                                -0.6%        --      
    0645  法国经常账收支(亿欧元)                        7月           赤字22        --     
    0800  意大利工业生产(较前月)                        7月            -1.0%       持平     
                        (较上年同期)                                   -1.8%       +0.5%     
    0900  欧元区就业人口(较前季)                      第二季           +0.2%         --      
                        (较上年同期)                                   +0.4%         --      
    0900  欧元区工业生产(较前月)                        7月            +1.0%      +0.5%     
                        (较上年同期)                                   +2.2%      +1.3%     
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)          8月终值           +0.2%      +0.2%     
                               (较上年同期)                            -0.1%      -0.1%     
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                       -0.2%      -0.2%     
                                   (较上年同期)                        -0.2%      -0.2%     
    1230  美国进口价格(较前月)                          8月            -0.9%      -0.9%     
              出口价格(较前月)                                         -0.5%      -0.2%     
    1230  美国零售销售(较前月)                          8月            +0.6%      +0.6%     
              扣除汽车的零售销售(较前月)                               +0.3%      +0.3%     
    1355  美国路透/密西根大学消费者信心指数           9月初值          84.6        83.3     
                                   现况指数                            98.5        100.0     
                                   预期指数                            75.6        73.0     
    1400  美国企业库存(较前月)                          7月            +0.4%      +0.4%
    
    9月14日(日)
    2100 韩国出口价格(较上年同期)                       8月           -8.6%        -9.4%
             进口价格(较上年同期)                                     -9.9%        -8.5%(完)
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