路透调查：欧元区通胀和经济增幅料依然低迷，央行刺激举措作用不大

* 尽管欧洲央行祭出刺激政策，但通胀和经济增长预期仍不乐观

* 2015年第二季之前，通胀率将一直徘徊在1%以下的危险区域

* 欧洲央行仍有可能购买主权债

路透9月11日 - 欧洲央行最新的政策措施未能撼动路透调查中分析师的预期，他们仍坚持低于目标水平的通胀率和经济增幅预估。

欧洲央行上周的政策行动出人意料，该行下调了基准利率，并祭出它所拥有的一些最后的政策选项，只是没有像美国联邦储备理事会(美联储/FED)和日本央行那样出台公债购买计划。

欧洲央行虽在6月份暗示利率水平已经触及底线，但还是进一步下调了指标存贷款利率，同时还称将购买资产支持证券(ABS)和担保债券。

这导致欧元 跌至略高于1.30美元的14个月最低水平。这对政策制定者来说是个好事，因为本币走软应有助于支撑进口价格，同时使欧元区出口企业的商品相对更为廉价。

但路透本周针对大约60名分析师的调查显示，通胀率预期从上个月的预估值下修，他们对今年第四季通胀率的平均估值为0.6%，2015年第一季0.7%。

虽然最新预测高于欧元区通胀率在8月触及的0.3%，但分析师仍对最新央行刺激举措能发挥多大效力心存疑虑。

ING Financial Markets资深分析师Martin Van Vliet表示，“最新一轮刺激措施是积极的，但可能无法彻底扭转局面。”

他说，央行刺激措施要想取得成功，必须能促进ABS市场新债发行，进而推动商业银行释放现金，向民间部门放贷。欧元区银行的民间信贷投放量过去两年来一直处于下降趋势。

路透在上周欧洲央行会议之后进行的一项调查显示，该央行或将斥资4,000亿欧元购买ABS和担保债券。调查还预计，欧洲央行最终开动印钞机购买主权债券，即实行所谓量化宽松措施(QE)的概率为40%。

但指标德国公债收益率(殖利率) 已经跌破1%，还可能进一步下跌，现在远不能确定QE会给经济带来实质性的刺激。

欧洲央行的降息举措，除了进一步惩罚银行将资金存放在央行之外，还意味着它们在9月18日央行首次定向长期再融资操作(TLTRO)中的借款利率也低了10个基点。

这一面向商业银行的新长期贷款计划是6月份出台的举措，将与银行对欧元区中小企业的贷款投放相挂钩。

近期路透对货币市场交易商和分析师的调查显示，释放新一轮廉价资金将无助于促进对民间部门发放信贷，而这恰恰是刺激需求、提高生产力和通胀水平的关键。

但目前而言，欧元区的经济增长预期没有什么变化。

调查预计，今年第四季欧元区区内生产总值(GDP)增幅为0.3%，2015年第一季将维持这一增速。

分析师平均预期，2015年全年的经济增幅料为1.3%，2016年小幅升至1.5%。

上述年度预估值略低于上月预估水平，且远远低于美国和英国预期增幅。

富国银行资深分析师Jay Bryson表示，“我们认为，在可预见的未来，欧元区经济将依然低迷，价格水平也将依旧止步不前。”

“我们预计，欧洲央行将在未来数月的某个时候启动以主权债为主的QE计划。”(完)