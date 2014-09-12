台湾债市：RP利率仍旧持平，高额公司债发行未造成波动

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北9月12日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五仍持平。尽管有大额公司债发行，但市场已提前因应，并未对平稳的资金情势造成波动。
今日有中油及台塑石化 公司债发行，金额分别为154亿及60亿台币。交易商表示，针对9月底的资金安排，目前部分投信已安排跨月交易，证券商也积极承做，利率尚能持稳目前水位。
〞可能是有提前准备好，今天没感觉比较紧。〞一位大型证券商交易员说。
他们表示，今日市场其实是多缺不一，虽有投信被提前解约，但交易商也不必花太多时间寻找新钱，尤其尾盘投信基金有资金进场，支应需求。
展望下周，交易商认为，时序仍在月中，资金平稳宽裕的现况尚不致有变化，跨月的交易料将更积极承做。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，同上日；30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%。
票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交也在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率回到先前的0.46-0.48%。均同于上日。
下周并无公司债/金融债的发行，但有还本。下周一华南银行金融债10亿台币还本，此外还有93/8期中央公债还本700亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月26日 - 燃料油近月粘度价差周三从2017年高点回落， 此前已经连续上涨近两周。而强劲的买兴以及普氏窗口的交易价值提振38 0-cst现货升水升至近两周高点。 5月粘度价差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价 差周三跌至每吨8美元，较上日每吨下跌0.25美元。 贸易消息人士称，勾兑燃料油变得更有利可图，以及对沥青稀释油需 求的增长，均促进了粘度价差近来的上涨。 周二5月粘度价差涨至每吨8.25美元，为12月12日以来最高。 周三普氏窗口内共达成三笔船货交易，总共成交6万吨380-cst燃料油 ，成交量为3月31日以来最低。 三批船货均由中石油购买，其中两批卖家是壳牌，另一批卖家是Coas tal。 周三成交价的升水范围为每吨较新加坡报价升水1-1.5美元，周二为 每吨升水0.5-1.25美元。 自4月以来，总共有338万吨380-cst燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨80 .53美元，前一日触及三周高位。 贸易商表示美国汽油市场意外低迷，或影响亚洲，因石脑油也可以作 为汽油的一个混合成份。 不过短期内石脑油的基本面可能仍会维持强劲。 “目前的升水很高，但坚挺态势可能会维持一段时间，因6月下半月 船货的需求不久将开始，”一位在新加坡的贸易商说。 台塑石化将购买6月上半月到岸麦寮的船货。 还不清楚台塑石化的求购数量。 印度巴拉特石油公司本周出售的5月石脑油船货升水创下该公司逾10 个月高点。 亚洲汽油裂解价差处在两周低点每桶10.62美元。 现货交易有九笔达成。 在五笔石脑油交易中托克买入三笔，但四笔汽油交易的卖家都是托克 ，买家则分别为PTT、联合石化、贡渥和卢克石油，成交价格介于每桶62. 60-62.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)