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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 11:32 BJT

台湾债市：RP利率仍旧持平，高额公司债发行未造成波动

路透台北9月12日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五仍持平。尽管有大额公司债发行，但市场已提前因应，并未对平稳的资金情势造成波动。

今日有中油及台塑石化 公司债发行，金额分别为154亿及60亿台币。交易商表示，针对9月底的资金安排，目前部分投信已安排跨月交易，证券商也积极承做，利率尚能持稳目前水位。

〞可能是有提前准备好，今天没感觉比较紧。〞一位大型证券商交易员说。

他们表示，今日市场其实是多缺不一，虽有投信被提前解约，但交易商也不必花太多时间寻找新钱，尤其尾盘投信基金有资金进场，支应需求。

展望下周，交易商认为，时序仍在月中，资金平稳宽裕的现况尚不致有变化，跨月的交易料将更积极承做。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，同上日；30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交也在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率回到先前的0.46-0.48%。均同于上日。

下周并无公司债/金融债的发行，但有还本。下周一华南银行金融债10亿台币还本，此外还有93/8期中央公债还本700亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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