版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 11:31 BJT

投行观点：高盛首予万洲国际“买入”评级，目标价提供逾30%潜在升幅

路透香港9月12日 - 投行高盛的报告将全球最大猪肉加工商--万洲国际 纳入其研究范围，首度给予“买入”投资评级，12个月目标价为8.6港元，较现水平有逾30%潜在升幅。

报告指出，预期万洲国际将处于强劲盈利增长周期，于2014-16年的经常性税后盈利增幅平均达36%，主要得益于中国猪肉行业整合带来的销量增加，有利的价格环境以及边际利润持续扩张。

报告并称，万洲国际现价相当于2015年企业价值对EBITDA（除利息、税、折旧及摊销费用前溢利）6.9倍（市盈率10.8倍），为吸引的入市水平。

而该行给予万洲国际的目标价，相当于企业价值对EBITDA 9.6倍（市盈率14.6倍），高于美国同业的8.5倍，但低于中国同业的11倍。

香港时11:27，万洲国际升2.49%，报6.58港元；大市恒生指数 则跌0.3%。

万洲国际于8月初在香港首次公开发售（IPO）上市，集资183亿港元，招股价6.2港元。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐