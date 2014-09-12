《投行看数据》8月信贷社融再放缓，货币政策可能仍以定向放松为主--中金

路透上海9月12日 - 中国周五公布8月金融数据，其中8月广义货币供应量(M2)同比增长12.8%，新增人民币贷款7,025亿元；中金公司固定收益团队发布报告认为，经济结构调整导致信贷社融再放缓，货币政策定力考验时刻来临，利率趋于收敛新常态下，货币市场利率不明显下行将制约整体利率下行空间。

报告认为，总体来看，8月份金融数据仍乏善可陈。但在经济结构调整的过程中，这可能是难以避免的情况。融资需求的减弱可能会推动较高的利率（如贷款、非标、民间借贷）利率下行。但与此同时，存款增长乏力显示的利率市场化冲击仍在加剧，存款的持续分流导致银行资金成本继续抬升，较低的无风险利率（如货币市场利率和国债金融债等利率难以下降）。利率的新常态是信用利差和期限利差持续压缩导致各种利率趋于收敛。未来整体利率波动的关键落在货币政策的调控上。

但中金认为货币政策不会轻易改变其态度，可能仍以定向放松为主，不会采用大幅的降准降息等刺激手段，今天金融数据和明天经济数据公布后，未来一两周将是验证货币政策定力的关键时刻。在9月初周报《充分博弈的9月》中已经提示9月份将是决定后续市场走向的关键。若货币政策没有显性放松，而只是重启逆回购（重启逆回购可能伴随小幅下调逆回购利率），那么货币市场利率可能不会有明显下行，在趋于收敛的新利率常态下，整体利率水平下行的空间也将比较有限，年内利率水平可能仍是窄幅震荡态势。

**8月信贷增长基本符合预期，贷款增速滑落到年内低位**

8月份信贷增长7025亿，基本符合市场预期，贷款增速13.3%滑落到年内低位。

7月份信贷增长严重低于预期，在窗口指导下，国有银行和股份制银行8月份尽量加快信贷投放，但在贷款需求偏弱以及银行风险控制趋严的背景下，票据再度成为冲贷款规模的重要手段。8月份表内票据增量为2,367亿，为年内单月最高，从历史数据来看，也是单月较高的水平。表内票据贴现增加，也直接导致社融中未贴现票据出现净减少。

居民中长期贷款较7月份略有回升，为了充分利用信贷额度，部分大型银行已经上调年内居民按揭贷款额度，未来几个月，居民按揭贷款增量有望稳中有升，对房地产销量的企稳有所助益。企业中长期贷款保持平稳，显示基建投资需求仍支撑固定资产投资贷款，例如7-8月份铁路基建投资增速较上半年加速。往前看，如果银行年内要用满信贷额度，可能还是得比较依赖票据、居民按揭贷款、基建贷款等来支撑规模。大型国有银行也承诺今年会用满信贷额度。预计全年信贷额度仍有望达到9.5万亿以上水平。

**存款增长仍乏力，拖累M2增速**

8月份存款增长1,080亿，处于历史同期低位。居民存款出现了净减少（减少2305亿），历史上较为罕见，显示银行理财和货基类产品对居民存款的分流仍在延续。而企业存款因为信贷和社融增长乏力也出现较低增长。另外一个需要关注的是外币存款仍保持较快增长（增长154亿美元，最近几个月都保持在150亿到300亿之间的月增量，类似于2012年上半年的情况）。我们在本周周报《强美元对债市弊大于利》中强调，这一轮强美元导致全球资金更多流向发达经济体而非新兴市场，而国内企业由于强美元的趋势以及人民币波动性增强，更愿意持有美元，导致美元存款持续增加，结汇成人民币的意愿反而受到抑制，不利于外汇占款的恢复和国内人民币存款的增加。财政存款增长基本符合季节性规律，本月尚未看到土地财政审计导致土地出让金补缴对财政存款的明显推升作用（而7月份比较明显）。

存款增长乏力导致M2增速低于我们此前预期的13.1%。年内剩余几个月来看，受技术影响，9月份M2可能还会小幅滑落，但10和11月份会有小幅回升，因此只要贷款额度基本用满，M2仍有望维持在13%附近，持续往下掉的可能性不大。

**经济结构转型导致社融增长缓慢，非标仍继续萎缩**

8月份社融增长9,574亿，低于我们此前预期的1.1万亿左右的增量，社融余额增速也掉至14.9%的水平，年内新低。分项来看，贷款基本符合预期，外币贷款受美元升值影响而净减少，委托加信托贷款增长乏力，尤其是信托贷款继7月份之后继续出现负增长（显示信托风控趋严以及通道逐步从信托转移到券商资管和基金子公司）。未贴现票据由于转移到表内，也出现净减少。企业债增量接近2000亿，符合预期。