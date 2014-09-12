香港新股：神州租车以招股价区间上限定价，集资4.67亿美元--消息

路透香港9月12日 - 据多名消息人士周五对路透称，中国最大租车公司--神州租车 香港首次公开发售（IPO）以招股价区间上限8.5港元定价，集资4.67亿美元（约36.2亿港元）。

该公司此前设定招股价区间为每股7.5-8.5港元，发售约4.26亿股新股，并锁定五名基础投资者--Waddell & Reed 、Hillhouse、Falcon Edge、Davis Selected Advisers和中国诚通，合共认购其1.3亿美元的股份。

联想控股、美国华平 和美国汽车租赁公司Hertz 为神州租车的主要股东。

该股将于9月19日在联交所挂牌上市。（完）