香港新股：神州租车以招股价区间上限定价，集资4.67亿美元--消息

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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路透香港9月12日 - 据多名消息人士周五对路透称，中国最大租车公司--神州租车 香港首次公开发售（IPO）以招股价区间上限8.5港元定价，集资4.67亿美元（约36.2亿港元）。
该公司此前设定招股价区间为每股7.5-8.5港元，发售约4.26亿股新股，并锁定五名基础投资者--Waddell & Reed 、Hillhouse、Falcon Edge、Davis Selected Advisers和中国诚通，合共认购其1.3亿美元的股份。
联想控股、美国华平 和美国汽车租赁公司Hertz 为神州租车的主要股东。
该股将于9月19日在联交所挂牌上市。（完）
(编译 雷美珍；审校 张喜良)
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路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)