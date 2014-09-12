《分析》阿根廷违约后强力干预经济，然衰退泥潭恐越陷越深

**货币贬值重演？**

伦敦Capital Economics的David Rees称，预计阿根廷经济今年将萎缩2-3%，“经济衰退持续至2015年的风险上升”。

民间分析师指出，通过印钞来为政府支出提供资金，也在提升通胀，并给疲弱的披索带来更大压力。

经济前景恶化推动阿根廷人寻求美元避险，官方 和黑市汇率差距已经从违约前的44%扩大到70%。

黑市披索兑美元汇率周四报14.25，今年迄今跌幅约为30%。

为了缓和披索压力，阿根廷央行上周调高了阿根廷人购买美元所需的最低月薪，并降低商业银行持有的硬通货规模。

长期来看，这些举措都不会止住披索的跌势，外界广泛预计披索将迎来新一轮贬值，从而加剧通胀压力。

阿根廷一所公立学校数学老师Miguel称，“去年我的工资提高了18%，但物价上涨25%左右...今年情况可能更糟糕。”