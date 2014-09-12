《分析》阿根廷违约后强力干预经济，然衰退泥潭恐越陷越深

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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**货币贬值重演？**
伦敦Capital Economics的David Rees称，预计阿根廷经济今年将萎缩2-3%，“经济衰退持续至2015年的风险上升”。
民间分析师指出，通过印钞来为政府支出提供资金，也在提升通胀，并给疲弱的披索带来更大压力。
经济前景恶化推动阿根廷人寻求美元避险，官方 和黑市汇率差距已经从违约前的44%扩大到70%。
黑市披索兑美元汇率周四报14.25，今年迄今跌幅约为30%。
为了缓和披索压力，阿根廷央行上周调高了阿根廷人购买美元所需的最低月薪，并降低商业银行持有的硬通货规模。
长期来看，这些举措都不会止住披索的跌势，外界广泛预计披索将迎来新一轮贬值，从而加剧通胀压力。
阿根廷一所公立学校数学老师Miguel称，“去年我的工资提高了18%，但物价上涨25%左右...今年情况可能更糟糕。”
超市销售已经连降七个月，其中6月下降4%，许多小商店受到的冲击更大。(完) (编译 朱晓军/王颖/高琦/李爽 审校 白云/徐文焰/张明钧/戴素萍)
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路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)