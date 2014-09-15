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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 13:55 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--9月15日

路透上海9月15日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操
作等多重因素影响。

    以下为本周内(9月15日-9月19日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行 
    --------------------------------------------------------------------------------------    
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
    
       9/18     沪    华懋科技  732306      3,500      12.08       19.24   国金证券  9/23
       9/18     沪    节能风电  780016     17,778       2.17       22.06   中德证券  9/23
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金8,465.2亿元人民币，详情请点选 
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    2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
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    发债主体    规模     期限     债券类型      缴款时间           备注
               (亿元)        
    
    财政部     280       3年      固息国债        9/11-9/15   
     
    财政部     400     3年/5年    凭证式国债      9/10-9/19    
    上海市政府 126     5/7/10年   自发自还地方债  9/12-9/16
    财政部     150     六个月     贴现国债        9/15-9/17    
    财政部     280      10年      固息国债        9/18-9/22    
    财政部     326     3/5年      代发地方债      周一招标    
    进出口行   120     1/3年      固息增发债      周二           第27/47期债增发
    国电集团    50     九个月     超短期融资券    周一
    国开行      60      1年       固息金融债      周一                    
    国开行     150     3/5/10年   固息增发债      周二           第20/19/22期债增发    
    招商银行    91.55    --       资产支持证券    周二
        
    广发银行   100      10年      二级资本债      周三           第五年末附发行人赎回权    
    农发行      60       1年      固息增发债      周三           第44期债增发
    农发行     120      5/7年     固息增发债      周四           第41/28期债增发    
    中国神华   100       3年      中期票据        周四
        
    国开行   至多180  3/5/7/10年  固息金融债      周五         3/7/10年为第20/21/22期债增发     
          
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    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体       债券类型     到期本金规模    到期时间
                                    (亿元)     
    
    华能国际        超短期融资券      50         上周六(13日)
     
    国开行          固息金融债       300         周二
    进出口行        贴现金融债        60         周三
    国开行          固息金融债       150         周五
    
    注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
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    2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    -------------------------------------------
    央票到期    逆回购到期   正回购到期   合计 
   
       --           --          330       330
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    3.本周新股资金解冻
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    申购日  简称   发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日
    
    暂无
    ====================================================================================(完)

 (整理 李宏薇；审校 丁淑琴)
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