表格：欧元区7月工业生产反弹，增幅高于市场预估

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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路透布鲁塞尔9月12日 - 欧盟统计局周五公布：
* 欧元区7月工业生产较前月增长1.0%，较上年同期增长2.2%（路透调查预估分别为增长0.5%和增长1.3%）
* 欧元区6月工业生产修正值为较前月下滑0.3%，较上年同期增长0.2%
以下为详细数据(变动百分比)：
较前月
欧元区18国 2014年2月 3月 4月 5月 6月 7月
整体产出 0.0 -0.4 1.1 -1.1 -0.3 1.0
半成品 0.2 -0.7 0.6 -2.0 0.2 0.5
能源 -2.5 0.5 1.4 3.0 -1.1 -1.3
资本财 -0.1 -0.7 0.3 -1.0 0.2 2.6
耐用消费品 1.3 0.0 -0.3 -2.5 2.5 -1.2
非耐用消费品 1.4 -0.7 3.5 -1.6 -2.3 1.2
较上年同期
欧元区18国 2014年2月 3月 4月 5月 6月 7月
整体产出 1.9 0.3 1.8 0.6 0.2 2.2
半成品 3.7 2.6 3.3 0.1 0.1 1.6
能源 -9.7 -12.2 -7.8 -3.3 -3.4 -4.4
资本财 4.3 2.7 1.0 1.2 0.2 4.6
耐用消费品 0.3 -1.0 0.1 -1.2 -1.4 -0.2
非耐用消费品 4.7 2.8 7.1 3.3 2.5 4.0
较前月变动百分比和较上年同期变动百分比是根据工作日调整来计算。(完)
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路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)