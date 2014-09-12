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货币新闻 | 2014年 9月 12日 星期五 17:13 BJT

表格：欧元区7月工业生产反弹，增幅高于市场预估

路透布鲁塞尔9月12日 - 欧盟统计局周五公布：

* 欧元区7月工业生产较前月增长1.0%，较上年同期增长2.2%（路透调查预估分别为增长0.5%和增长1.3%）

* 欧元区6月工业生产修正值为较前月下滑0.3%，较上年同期增长0.2%

以下为详细数据(变动百分比)：

较前月

欧元区18国 2014年2月 3月 4月 5月 6月 7月

整体产出 0.0 -0.4 1.1 -1.1 -0.3 1.0

半成品 0.2 -0.7 0.6 -2.0 0.2 0.5

能源 -2.5 0.5 1.4 3.0 -1.1 -1.3

资本财 -0.1 -0.7 0.3 -1.0 0.2 2.6

耐用消费品 1.3 0.0 -0.3 -2.5 2.5 -1.2

非耐用消费品 1.4 -0.7 3.5 -1.6 -2.3 1.2

较上年同期

欧元区18国 2014年2月 3月 4月 5月 6月 7月

整体产出 1.9 0.3 1.8 0.6 0.2 2.2

半成品 3.7 2.6 3.3 0.1 0.1 1.6

能源 -9.7 -12.2 -7.8 -3.3 -3.4 -4.4

资本财 4.3 2.7 1.0 1.2 0.2 4.6

耐用消费品 0.3 -1.0 0.1 -1.2 -1.4 -0.2

非耐用消费品 4.7 2.8 7.1 3.3 2.5 4.0

较前月变动百分比和较上年同期变动百分比是根据工作日调整来计算。(完)
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