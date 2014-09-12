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货币新闻 | 2014年 9月 12日 星期五 17:05 BJT

表格：欧元区第二季就业人口较前季增加0.2%，较上年同期增加0.4%

路透布鲁塞尔9月12日 - 欧洲统计局周五公布，欧元区第二季就业人口较前季增加0.2%，较上年同期增加0.4%。

以下为详细数据:

较上季变动百分比 较上年同期变动百分比

2013年 2014年 2013年 2014年

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第三季 第四季 第一季 第二季 第三季 第四季 第一季 第二季

欧元区18国 0.0 0.1 0.1 0.2 -0.7 -0.4 0.1 0.4

欧盟28国 0.1 0.2 0.2 0.3 -0.3 0.0 0.6 0.7 (完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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