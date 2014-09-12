表格：欧元区第二季就业人口较前季增加0.2%，较上年同期增加0.4%

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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路透布鲁塞尔9月12日 - 欧洲统计局周五公布，欧元区第二季就业人口较前季增加0.2%，较上年同期增加0.4%。
以下为详细数据:
较上季变动百分比 较上年同期变动百分比
2013年 2014年 2013年 2014年
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第三季 第四季 第一季 第二季 第三季 第四季 第一季 第二季
欧元区18国 0.0 0.1 0.1 0.2 -0.7 -0.4 0.1 0.4
欧盟28国 0.1 0.2 0.2 0.3 -0.3 0.0 0.6 0.7 (完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)