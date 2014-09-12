表格：德国8月批发物价较前月下跌0.2%，较上年同期跌0.6%

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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路透柏林9月12日 - 德国联邦统计局周五公布，德国8月趸售(批发)物价较前月下跌0.2%，较上年同期下滑0.6%。7月分别为上涨0.1%和下跌0.7%。
具体数据如下:
德国趸售物价 2014年8月 2014年7月 2013年8月
较上月(%) -0.2 +0.1 -0.3
较上年(%) -0.6 -0.7 -1.1
WPI(基期为2010年) 106.3 106.5 106.9
(完) (编译 张明钧; 审校 李爽)
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路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)