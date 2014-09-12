版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 12日 星期五 14:06 BJT

表格：德国8月批发物价较前月下跌0.2%，较上年同期跌0.6%

路透柏林9月12日 - 德国联邦统计局周五公布，德国8月趸售(批发)物价较前月下跌0.2%，较上年同期下滑0.6%。7月分别为上涨0.1%和下跌0.7%。

具体数据如下:

德国趸售物价 2014年8月 2014年7月 2013年8月

较上月(%) -0.2 +0.1 -0.3

较上年(%) -0.6 -0.7 -1.1

WPI(基期为2010年) 106.3 106.5 106.9

(完) (编译 张明钧; 审校 李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐