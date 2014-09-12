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货币新闻 | 2014年 9月 12日 星期五 16:06 BJT

表格: LME金属库存最新变化--9月12日

路透伦敦9月12日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨):
    
  品种      最新库存       变动
   铜        156,475       +700
   锡          9,830       -380
   铅        225,900       +475
   锌        755,025       -950
   铝      4,720,675     -9,250
   镍        333,834     +1,374
 铝合金       31,040        -60
 NASAAC       66,080       +180
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 洪曦; 审校 田建华)
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