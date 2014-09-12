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市场报道 | 2014年 9月 12日 星期五 14:10 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：中国贷款数据符合预期，安抚市场人气

0557 GMT

* 澳元/美元跌0.43%，美元/日圆升0.12%，新西兰元/美元下滑0.09%，英镑/美元走低0.14%

* 日经指数升0.06%，上证综指盘中涨0.38%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.33%，10年期美债收益率报2.5596%

* 中国8月新增贷款基本符合市场预期

* 苏格兰公投进入一周倒计时，英统派支持率超过苏独派

* 澳洲提高恐怖主义袭击威胁级别(完)

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