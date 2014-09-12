《汇市简讯》欧洲开盘：中国贷款数据符合预期，安抚市场人气

美国热股：菲亚特克莱斯勒首季利润增长11%，盘前急升逾6%
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
0557 GMT
* 澳元/美元跌0.43%，美元/日圆升0.12%，新西兰元/美元下滑0.09%，英镑/美元走低0.14%
* 日经指数升0.06%，上证综指盘中涨0.38%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.33%，10年期美债收益率报2.5596%
* 中国8月新增贷款基本符合市场预期
* 苏格兰公投进入一周倒计时，英统派支持率超过苏独派
* 澳洲提高恐怖主义袭击威胁级别(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 于春红)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月26日 - 推特公布其月度活跃用户数的增长速度创下逾一年最快，且第一季获利也远高于预期，尽管面临Facebook和Snapchat的强劲竞争。