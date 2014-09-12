国际油市：布兰特原油跌破98美元，或录得六周来最大单周跌幅

美国原油期货 上涨0.13美元至每桶92.96美元，上日收涨1.16美元。

“我认为布兰特原油期货已经超卖，可以买回了。我略微看多油市，下周可能反弹回100美元。”东京Astmax Co Ltd大宗商品基金经理Tetsu Emori表示。

“市场中投资者对地缘政治风险的反应淡化一些，但我们认为风险仍在。”

布兰特原油从周四触及的两年低位反弹，此前俄罗斯警告称，在没有联合国安理会授权的情况下，美国对叙利亚境内伊斯兰武装人员的空袭是侵略行动，这一警告使俄罗斯与西方国家进一步呈对峙局面。

欧盟成员国政府周四达成一致，因乌克兰危机将于周五对俄罗斯实施新的制裁，但如果莫斯科方面遵守了停战协议，制裁可望在下月取消。与此同时，美国也准备了自己的新制裁计划。

美国总统奥巴马称，将在周五拿出对俄最新制裁的细节。知情消息人士周四表示，美国计划对俄罗斯最大的银行Sberbank SBER.MM 进行制裁，并进一步限制该国其它银行在美国的筹资渠道。

Emori表示，投资人正等待周五美国零售销售数据出炉，藉此检视美国经济的表现。(完)

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