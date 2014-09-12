国际油市：布兰特原油跌破98美元，或录得六周来最大单周跌幅

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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美国原油期货 上涨0.13美元至每桶92.96美元，上日收涨1.16美元。
“我认为布兰特原油期货已经超卖，可以买回了。我略微看多油市，下周可能反弹回100美元。”东京Astmax Co Ltd大宗商品基金经理Tetsu Emori表示。
“市场中投资者对地缘政治风险的反应淡化一些，但我们认为风险仍在。”
布兰特原油从周四触及的两年低位反弹，此前俄罗斯警告称，在没有联合国安理会授权的情况下，美国对叙利亚境内伊斯兰武装人员的空袭是侵略行动，这一警告使俄罗斯与西方国家进一步呈对峙局面。
欧盟成员国政府周四达成一致，因乌克兰危机将于周五对俄罗斯实施新的制裁，但如果莫斯科方面遵守了停战协议，制裁可望在下月取消。与此同时，美国也准备了自己的新制裁计划。
美国总统奥巴马称，将在周五拿出对俄最新制裁的细节。知情消息人士周四表示，美国计划对俄罗斯最大的银行Sberbank SBER.MM 进行制裁，并进一步限制该国其它银行在美国的筹资渠道。
Emori表示，投资人正等待周五美国零售销售数据出炉，藉此检视美国经济的表现。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/陈宗琦；审校 李爽/田建华)
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路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)