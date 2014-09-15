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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 08:00 BJT

台湾经济指标预测--9月15日至11月20日

以下为台湾近期预定公布的经济数据:
    * 9月22日当周

    日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                    前值
    9/22      1600       外销订单       8月       --                   +5.7%
    9/22      0830     季调失业率       8月       --                   3.95%
    9/23      1600   工业生产指数       8月       --                  +6.08%
    9/25      1610       M2年增率       8月       --                  +5.63%
    9/25      1700       重贴现率    第三季       --                  1.875%
    * 10月6日当周    

    日期  当地时间       经济指标  公布月分    预估值                    前值
    10/6      1610       外汇存底     9月底        --          4,230.66亿美元
    10/7      0830   消费者物价指       9月        --                  +2.07%
                          数(CPI)                      
    10/7      1600           出口       9月        --                   +9.6%
    * 11月17日当周

    日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                    前值
   11/20      1610         经常帐    第三季       --         顺差164.7亿美元
  
    日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                    前值
      --        --     经济成长率    第三季       --                   3.74%
                          (统计值                     
                            )                         
 
    参看全球经济数据相关资料，点选  
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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