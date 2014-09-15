台湾经济指标预测--9月15日至11月20日

中国债市动态：现券波动微弱国债期货略跌，30年国债招标结果一般
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 9月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 9/22 1600 外销订单 8月 -- +5.7% 9/22 0830 季调失业率 8月 -- 3.95% 9/23 1600 工业生产指数 8月 -- +6.08% 9/25 1610 M2年增率 8月 -- +5.63% 9/25 1700 重贴现率 第三季 -- 1.875% * 10月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 10/6 1610 外汇存底 9月底 -- 4,230.66亿美元 10/7 0830 消费者物价指 9月 -- +2.07% 数(CPI) 10/7 1600 出口 9月 -- +9.6% * 11月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/20 1610 经常帐 第三季 -- 顺差164.7亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 经济成长率 第三季 -- 3.74% (统计值 ) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
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路透香港4月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，食品饮料生产商味丹企业已经委托台湾土地银行安排一笔40亿台币(1.32亿美元)的七年期再融资。