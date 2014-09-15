台湾已公布经济指标--2014/9/15

中国债市动态：现券波动微弱国债期货略跌，30年国债招标结果一般
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 7月 +6.08% 8.61% r 9/23 -- 季调失业率 7月 3.95% 3.97% 9/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 8月 +2.07% +1.76% r 10/7 -- ) 外汇存底(亿美元) 8月底 4,230.66 4,236.61 10/6 -- 商品出口(y/y) 8月 +9.6% +5.8% 10/7 -- 商品进口(y/y) 8月 +14.1% +9.5% 10/7 -- M2货币总计数(y/y) 7月 +5.63% +5.74% 9/25 -- 外销订单(y/y) 7月 +5.7% +10.6% 9/22 -- 经常帐盈余(亿美元) 第二季 +164.7 +154.5 r 11/20 -- 国际收支(亿美元) 第二季 +43.9 +26.2 11/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第二季 +3.74% +3.84% r -- -- 重贴现率(%) 6月26日 1.875% 1.875% 9/25 -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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