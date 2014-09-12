《汇市简讯》美元/瑞郎脱离高位进行盘整，可逢低买进

美国热股：菲亚特克莱斯勒首季利润增长11%，盘前急升逾6%
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
0602 GMT
* 美元/瑞郎的涨势整固是当前市场基调
* 本周稍早一波涨势触及略低于0.9400的年内高点
* 目标位是0.9403，为0.9839/0.8698的61.8%水准，但在此以前料将先更深的拉回
* 日线图上，均衡转换线在0.9286构成支撑
* 可以将修正作为建立多仓的良机
* 技术图：link.reuters.com/ten82w
(编译 高琦 审校 张明钧)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月26日 - 推特公布其月度活跃用户数的增长速度创下逾一年最快，且第一季获利也远高于预期，尽管面临Facebook和Snapchat的强劲竞争。