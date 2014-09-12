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市场报道 | 2014年 9月 12日 星期五 14:22 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎脱离高位进行盘整，可逢低买进

0602 GMT

* 美元/瑞郎的涨势整固是当前市场基调

* 本周稍早一波涨势触及略低于0.9400的年内高点

* 目标位是0.9403，为0.9839/0.8698的61.8%水准，但在此以前料将先更深的拉回

* 日线图上，均衡转换线在0.9286构成支撑

* 可以将修正作为建立多仓的良机

* 技术图：link.reuters.com/ten82w

(编译 高琦 审校 张明钧)
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