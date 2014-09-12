欧洲汇市：一周期英镑/美元隐含波动率升至四年高位15.5%

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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路透伦敦9月12日 - 一周期英镑/美元隐含波动率升至四年高位15.5%，受苏格兰公投疑虑影响 ；此一天期的合约将于9月19日到期，届时苏格兰公投结果将出炉。(完)
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路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)