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货币新闻 | 2014年 9月 12日 星期五 14:54 BJT

欧洲汇市：一周期英镑/美元隐含波动率升至四年高位15.5%

路透伦敦9月12日 - 一周期英镑/美元隐含波动率升至四年高位15.5%，受苏格兰公投疑虑影响 ；此一天期的合约将于9月19日到期，届时苏格兰公投结果将出炉。(完)

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