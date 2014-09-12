《全球汇市一周综述》美元指数守14个月高位，英镑待苏格兰独立公投

整理 艾茂林

路透北京9月12日 - 美元在美联储升息预期下维持强势，兑日圆冲上六年新高，美元指数守在14个月高位附近，更有望迎来第九周连涨。下周美联储举行为期两日的政策会议，会后声明料字字牵动市场神经，并为美元未来走势提供更多指引。

回看英镑，受苏格兰脱英独立的忧虑影响，英镑本周步履维艰，连连走低，临近周末时才卖压稍减，英镑/美元隐含波动率也频创高位。市场瞩目已久的苏格兰独立公投下周将至，投资者屏息以待，静候分晓。

未来一周亦有英国央行政策决议、瑞士央行利率决议和澳洲央行9月会议记录出炉。此外，中国多项8月经济数据，美国CPI、PPI和经常帐，欧元区通胀率，以及日本贸易收支等重磅数据也将纷至沓来，敬请期待。

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**美元指数守在14个月高位附近**

美元指数周五早盘徘徊在14个月高位下方，英镑及欧元卖盘逐渐减少，不过大宗商品货币依然承压。

美元指数最新报84.262，此前在纽约市场收平。但美元指数仍接近周二所及高位84.519，而且本周迄今已累计上涨0.6%，有望连升九周，这将是1997年来最长升势。

美元兑日圆一度来到六年高点107.20，最新报107.07。美元/日圆自2008年9月以来首次站上107日圆，本周涨幅达近2%，有望连续第五周上涨。

在下周倍受期待的美联储9月货币政策会议前，本周市场交投变得愈发震荡。

“本周市场开始更普遍地担心，无论美联储有多希望顺利平稳的将政策正常化，最终对资产市场的影响可能都要比之前预期的严重，”CitiFX的G10外汇策略部门全球主管Steven Englander表示。

投资者在美联储9月16-17日的会议前买入美元，部分市场人士预期美联储可能暗示提早升息。

美国公债收益率(殖利率)对联储升息前景作出反应，两年期美债收益率 目前距离7月创下的三年高点0.5900%不远。

**商品货币走低**

美债收益率上涨及隐含波动性上升打击了套利货币，包括澳元及其他新兴经济体的货币。

澳元兑美元隔夜跌至六个月新低0.9089，即便澳洲数据显示8月就业增长创下纪录高位。

“如果美联储下周表现出强硬立场，澳元将很快回到0.90美元，”道明证券亚太研究部主管Annette Beacher表示。

新西兰元兑美元触及七个月低位0.8161美元，新西兰央行称新西兰元目前水准“是没有依据且无法持续的”后，新西兰元下滑。加元兑美元则跌破1.10关口挫至五个月低点1.1059加元。

**英镑等候苏格兰独立公投**

英镑与欧元趋稳，不过受内部因素拖累仍走势沉重。

市场对英国分裂的担忧已经打压英镑在过去两周内下挫逾2%。英镑兑美元一度跌至10个月低点1.6052美元，不过随后勉力回升至1.6256。

YouGov民调显示，在距离苏格兰独立公投仅一周之际，支持留在英国的选民数量有所回升，略微超过支持独立的选民。

由Survation代替Daily Record进行的民意调查则显示，有47%的民众准备投票支持独立，另外53%则将投票反对独立。这数据不包括10%尚未决定的受访者。

花旗策略师Josh O'Byrne认为，在公投前不会有大举建仓的兴致。

交易商称，这种不确定促使对冲基金等紧张的投资者针对英镑大幅波动进行对冲。

根据路透数据，一周期英镑/美元隐含波动率升至11.725%，创2013年7月来高点。一周期期权将于9月18日到期。

英镑兑美元周五亚洲时段下滑0.11%至1.6237，周三触及1.6051的10个月低点。欧元兑英镑小涨0.08%，报0.7956英镑。