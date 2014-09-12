《汇市简讯》又一份有关苏格兰公投的民调将出炉

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* 英镑/美元在1.6279下方遭遇阻力。之前公布的YouGov最新民调显示，52%的人反对苏格兰独立。

* 1.6279是1.6645-1.6052的38.2%费波纳齐水准。1.6281是9月5日低点。

* 前一次YouGov民调（9月7日）显示，51%的人赞同苏格兰独立。ICM为卫报做的民调将于今日出炉。

* 如果ICM民调显示多数苏格兰人希望留在英国内，那么英镑将受到提振。

* 苏格兰独立公投在9月18日举行，结果预计在9月19日出炉。

* 英镑/美元的买单挂在1.6215（周四纽约盘低点），1.62和1.6187。（完）