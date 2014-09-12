《汇市简讯》又一份有关苏格兰公投的民调将出炉

美国热股：菲亚特克莱斯勒首季利润增长11%，盘前急升逾6%
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
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* 英镑/美元在1.6279下方遭遇阻力。之前公布的YouGov最新民调显示，52%的人反对苏格兰独立。
* 1.6279是1.6645-1.6052的38.2%费波纳齐水准。1.6281是9月5日低点。
* 前一次YouGov民调（9月7日）显示，51%的人赞同苏格兰独立。ICM为卫报做的民调将于今日出炉。
* 如果ICM民调显示多数苏格兰人希望留在英国内，那么英镑将受到提振。
* 苏格兰独立公投在9月18日举行，结果预计在9月19日出炉。
* 英镑/美元的买单挂在1.6215（周四纽约盘低点），1.62和1.6187。（完）
(编译 高琦 审校 孙茉莉)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月26日 - 推特公布其月度活跃用户数的增长速度创下逾一年最快，且第一季获利也远高于预期，尽管面临Facebook和Snapchat的强劲竞争。