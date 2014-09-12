中国股市：沪综指收升并创一年半新高，经济数据影响逐步淡化

路透上海9月12日 - 中国股市沪综指周五收市上涨，并创下一年半新高。分析师指出，近期大盘连续调整三天后，获利抛压有所减弱，而且经济数据不利影响亦基本被淡化，股指今日再度上攻，题材股相对活跃。

沪综指 收报2,331.950点，涨20.271点或0.88%，此前高点为去年3月6日的2,347.18点。本周累计上涨0.24%。上证A股今日成交1,618亿元人民币，上日为三年半高点1,969亿元。

“现在的特征是不讲基本面，只讲市场面，走势偏强。”东北证券分析师沈正阳指出，从技术图形看，大盘重归5日均线之上，预示短期将走强。不过，因银行地产等蓝筹股上攻动能不足，因此股指下周初将呈现强势震荡走势，而非大幅上扬。

周四公布的中国8月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅较上月回落并创四个月最低，当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比跌幅创三个月最大，且环比连续八个月负增长。PPI数据的疲弱，给昨日股市大盘增添了一些调整压力。

他还表示，近日题材股相当活跃，成为大盘保持适度活力的动力源泉，今日小市值概念股、电力改革概念股等表现较强。