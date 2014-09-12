中国债市：银行间市场8月债券托管增逾7,100亿元，增量创年内新高

路透上海9月12日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所数据显示，今年8月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计约32.4万亿元人民币，当月共增加7,103亿元，增量创年内新高。
而以托管国债、政策性银行债和商业银行债券为主的中债登当月增量占比近三分之二。
中债登的数据显示，8月末债券托管余额28万亿元，当月增加4,626.37亿元，创下自2013年3月以来近一年半单月新高。其中二级资本债逾1,600亿元的净增量，助总发行规模再上台阶。
具体债券方面，按中债登数据显示，8月7,329.23亿元的总发行量中，二级资本工具为1,663.5亿元，此前数月最多仅逾400亿元；而传统利率债供给中，国债为2,804.2亿元，政策性金融债为1,765亿元。
而按上海清算所券种统计，8月中期票据、非公开定向债务融资工具和同业存单仍为托管增量的贡献主力。
中债登和上海清算所债券统计数据中包括银行间债市、跨市场发行的国债和企业债、柜台市场及其它。
以下为2014年8月末按债券统计的中债登和上海清算所债券托管量的变化情况(单位：亿元人民币):
2014年8月末 当月增减 当年累计增减
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中债登 280,020.15 4,626.37 20,906.89
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上海清算所 43,963.42 2,476.50 17,091.90
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合计 323,983.57 7,102.87 37,998.79
注：清算所另外有2亿美元的中期票据未计入上述数据中。
以下为2014年8月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):
2014年8月末 当月增减 当年累计增减
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商业银行 177,477.09 2,152.47 10,658.97
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基金公司 31,224.97 1,704.75 4,466.78
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保险机构 23,702.88 -159.51 473.69
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证券公司 1,778.50 -15.02 191.73
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境外机构 4,602.94 184.42 4,602.94
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以下为2014年8月末主要债券品种的托管量(单位：亿元人民币):
中债登数据 2014年8月末 当月增减 当年累计增减
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政府债券 98,700.16 1,483.96 6,919.51
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央行票据 4,681.72 -10.00 -840.00
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政策性金融债 98,322.28 847.90 9,602.70
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政府支持机构债 10,700.00 150.00 900.00
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商业银行债 12,236.50 -59.50 -701.50
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资本工具 2,812.50 1,663.50 2,797.50
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非银行金融机构债 390.00 -30.00 28.00
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企业债券 28,173.95 636.26 4,815.30
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中期票据 22,465.10 -422.90 -3,858.30
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集合票据 61.26 -2.10 -30.31
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资产支持证券 1,445.38 369.24 1,273.99
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外国债券 31.30 0.00 0.00
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上海清算所数据 2014年8月末 当月增减 当年累计增减
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短期融资券 10,141.40 128.20 1,698.20
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超短期融资券 5,876.00 156.00 1,147.00
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中期票据 8,084.90 740.20 5,568.80
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区域集优中小企业 101.16 0.00 3.30
集合票据
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非公开定向债务 15,226.46 653.40 5,846.68
融资工具
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金融企业短期 1,003.50 75.50 193.60
融资券
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非金融企业资产 131.20 -7.60 33.40
支持票据
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信贷资产支持证券 97.60 -0.50 -85.28
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资产管理公司金融债 445.00 0.00 225.00
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同业存单 2,401.20 731.30 2,061.20
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政府支持机构债券 450.00 0.00 400.00
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项目收益票据 5.00 0.00 5.00
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以下为2014年8月债券的主要发行和交易情况(单位：亿元人民币):
中债登数据 2014年8月 2014年累计 2013年全年
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债券发行量
其中:本币债 7,329.23 42,439.81 56,453.94
美元债 0.00 0.00 8.65
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现券交割量 26,429.83 193,768.49 369,733.59
(银行间)
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回购交割量 191,154.07 1,306,902.96 1,589,265.88
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债券借贷成交量 380.45 1,949.09 651.74
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债券兑付 3,327.36 22,639.42 34,573.09
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上海清算所数据 2014年8月 2014年累计 2013年全年
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债券发行量 4,867.80 32,993.18 27,845.02
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债券兑付量 2,393.04 15,903.41 18,082.81
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现券清算量 7,089.31 48,525.27 56,286.11
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回购清算量 13,244 83,210 55,949.85
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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。
目前银行间市场利率债和企业债主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)、中期票据和非公开定向债务融资工具等。(完)
(整理 边竞; 审校 丁淑琴/张喜良)