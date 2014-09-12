敬告客户：路透全球财经新闻一周荟萃--PDF版本****

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
亲爱的客户，您好：
路透路全球财经新闻一周荟萃，为您精选财经新闻深度报导，助您把握政策动向和未来趋势。
欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选：link.reuters.com/cun82w
欲浏览最近一期综述的繁体版PDF，请点选：link.reuters.com/dun82w
如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 eve.wu@thomsonreuters.com
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)