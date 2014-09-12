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货币新闻 | 2014年 9月 12日 星期五 15:36 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶受中国数据提振上涨，需求弱油价跌限制涨幅

中国央行周五公布数据显示，8月新增人民币贷款7,025亿元(1,146亿美元)，前月大降后回升，因政府继续对经济提供温和政策支持。

布兰特原油周五跌至每桶98美元下方，或录得六周来最大单周跌幅，因对需求疲弱的担忧盖过中东和乌克兰地缘政治风险的影响。

上海期交所主力1月期胶合约 升115元人民币，收报每吨13,520元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)近月10月合约 最新报每公斤152.5美分，上涨0.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华/朱晓军；审校 张明钧/杜明霞)
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