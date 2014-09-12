香港股市：收低，创半年来最大周线跌幅

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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恒生指数和恒生国企指数本周分别下跌2.6%和3.1%，都为3月14日当周以来的最大周线跌幅。
中信股份 下跌4.1%至两个月低点，因香港证监会对中信和时任主席荣智健等五名前执行董事展开法律调查。
鞋履零售商百丽国际 下滑2.7%，此前公布第二季同店销售下降。（完）
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路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)