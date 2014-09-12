版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 12日 星期五 16:17 BJT

香港股市：收低，创半年来最大周线跌幅

恒生指数和恒生国企指数本周分别下跌2.6%和3.1%，都为3月14日当周以来的最大周线跌幅。

中信股份 下跌4.1%至两个月低点，因香港证监会对中信和时任主席荣智健等五名前执行董事展开法律调查。

鞋履零售商百丽国际 下滑2.7%，此前公布第二季同店销售下降。（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐