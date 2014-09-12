《技术分析》中国股市沪综指高位震荡加剧

作者 曾祥进

路透北京9月12日 - 中国股市沪综指 本周创本轮行情新高后，震荡明显加剧，急涨急跌走势交替，成交一度见3年半天量。技术面显示，部分指标继续于超买区保持背离，短线股指有望再度摸高2,340点之上，但无法改善指标背离状态，市场在亢奋中仍将面临较大的套利和前期套牢盘双重压力，中线看，周线出现长阳之后高位十字星，为调整信号可能性偏大，股指料在震荡中构筑头部。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (here)

沪综指本周高位震荡加剧，多空围绕5日均线展开拉锯，至周五多方重夺主动权，由于成交额已创3年半来新高，显示市场亢奋情绪已被充分调动，短线有望顺势再度攻击2,340点上方，下周5日均线位于2,324点附近，料股指仍会考验该支撑位力度。

上周留下的2,306点缺口本周在盘中急跌中得以回补，本段上涨行情在2,266点仍留有普通缺口，将对大盘形成牵引。

日技术指标方面，KDJ，RSI的背离状况没有改变，但布林通道上轨继续上行，为股指高位震荡留出部分空间，但空间较为有限。

短线沪指须观察2,340点上方的压力程度，并谨防上攻再度受阻后卖压的集中释放，下方5，10日均线下周汇聚于2,315-2,325间，为短线支撑，若下破空方压力会明显上升。

较长期走势(周线图): (here)

沪综指本周在上周大涨之后高位震荡，周K线为射击之星，在上升中继和见顶回落两种指标意义上更倾向于后者，亦与2013年年初的上涨见顶型态神似，目前点位与20,30周均线的乖离程度也创一年半以来新高。

沪指当前面临的是2013年上涨头部附近的技术压力，若要有效化解需要成交量能持续保持较高水平，大致为日均1,350亿元以上的水平， 低于该量能水平则上涨动力将不足，回落压力加大。