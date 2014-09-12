美国数据：汤森路透/密西根大学9月消费者信心指数初值升至14个月高点84.6

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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路透纽约9月12日 - 周五公布的一份报告显示，9月美国消费者信心升至逾一年高位，因有更多人对美国经济在未来一年的表现怀有信心。
汤森路透/密西根大学美国9月消费者信心指数初值为84.6，创下2013年7月以来高点，8月终值为82.5。
9月数字高于路透受访分析师预估的83.3。
“9月初值改善都集中在预期指数，消费者认为当前经济状况比8月稍逊。”调查主管Richard Curtin在声明中称。
“尽管消费者预期就业增长放缓，但是他们预计薪资增长创六年来最高。”
9月消费者预期指数初值跳升至75.6，预估为73.0，8月为71.3。
消费者现况指数9月初值为98.5，不及预估的100，且低于上个月的99.8。
9月一年通胀率预期初值降至3.0%，上个月为3.2%，五年至10年通胀率预估从2.9%降至2.8%。(完)
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路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)