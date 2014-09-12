美国数据：汤森路透/密西根大学9月消费者信心指数初值升至14个月高点84.6

路透纽约9月12日 - 周五公布的一份报告显示，9月美国消费者信心升至逾一年高位，因有更多人对美国经济在未来一年的表现怀有信心。

汤森路透/密西根大学美国9月消费者信心指数初值为84.6，创下2013年7月以来高点，8月终值为82.5。

9月数字高于路透受访分析师预估的83.3。

“9月初值改善都集中在预期指数，消费者认为当前经济状况比8月稍逊。”调查主管Richard Curtin在声明中称。

“尽管消费者预期就业增长放缓，但是他们预计薪资增长创六年来最高。”

9月消费者预期指数初值跳升至75.6，预估为73.0，8月为71.3。

消费者现况指数9月初值为98.5，不及预估的100，且低于上个月的99.8。