《路透晚报》--9月12日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]
--日本股市：日经指数连涨五日收在八个月高点，日圆疲软提振出口股
日本股市日经指数周五连续第五日上扬，并收在八个月高点。出口股领涨，因日圆疲软。日经指数收升0.3%至15,948.29点，为1月8日来最高收位。本周该指数涨1.8%，优于多数其他股市。
--中国股市：沪综指收升并创一年半新高，经济数据影响逐步淡化
中国股市沪综指收市上涨，并创下一年半新高。分析师指出，近期大盘连续调整三天后，获利抛压有所减弱，而且经济数据不利影响亦基本被淡化，股指今日再度上攻，题材股相对活跃。沪综指收报2,331.950点，涨20.271点或0.88%。本周累计上涨0.24%。上证A股今日成交1,618亿元人民币。
--香港股市：收低，创半年来最大周线跌幅
香港股市下跌，本周录得六个月来最大单周跌幅，因担心中国经济仍将陷于疲弱状态，及美国利率可能较预期提前上调，投资人了结获利。恒生指数收低0.3%，报24,595.32点，为连续第六天下跌。恒生国企指数下跌0.2%。
--全球汇市：美元指数或创1997年来最长连涨纪录，兑日圆触六年新高
美元指数周线连九升，有可能创1997年以来最长连涨纪录，美元兑日圆触及六年高位，因外界愈发认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在2015年加息。美元兑日圆触及107.39，创2008年9月以来新高，最新报107.17，日内上涨0.1%。美元指数持稳在84.308，接近周二所及的14个月高点84.519。
英镑/美元最新报1.6260，日内持平。欧元兑美元持稳报1.2929美元。
--欧元债市：西班牙公债价格延续跌势，加泰罗尼亚关注苏格兰独立进展
西班牙债券收益率(殖利率)连续第五日小升，有望创2013年中期以来最大单周升幅，因投资者担心，苏格兰争取独立的努力可能激励加泰罗尼亚独立势力。西班牙10年期公债收益率上涨2个基点至2.34%。德国10年期公债收益率上涨2个基点，报1.02%。其他核心国家公债收益率涨幅接近。
--金属期市：LME期铜料录得近两个月来最大单周跌幅，受美元走强打压
伦敦金属交易所(LME)期铜小跌，料录得近两个月来最大单周跌幅，此前关于美国可能早于预期上调利率的前景提振美元并挫伤金属。0844GMT，LME三个月期铜下跌至每吨6,823.25美元。上海期交所主力期铜下跌0.1%，至每吨48,590元人民币(7,923美元)。
--国际油市：布兰特原油98美元大关失而复得，或录得六周来最大单周跌幅
布兰特原油守在98美元附近，或录得六周来最大单周跌幅，因对需求疲弱的担忧盖过中东和乌克兰地缘政治风险的影响。0842GMT，10月布兰特原油期货合约涨0.58美元，报98.66美元。美国原油期货上涨0.73美元至每桶93.56美元。
--全球金市：金价持于近七个半月低点，料录得5月来最差单周表现
黄金价格跌至七个半月新低，或创下逾三个月表现最差的一周，因美元走强和乌克兰紧张局势出现缓解，打压了市场对黄金的胃纳能力。0830GMT，现货金下跌0.2%，至每盎司1,238美元。金价走软也拖累其他贵金属，现货银下跌至15个月低位，银价周线可能九周来第八次下跌。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完)
(整理 朱晓军; 审校 蔡美珍)