埃博拉疫情：世卫组织称疫情发展速度远超当局管控能力

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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路透伦敦9月12日 - 世界卫生组织(WHO)周五称，西非爆发的埃博拉疫情发展速度超过了医疗当局的管控能力，尤其是在疫情最严重的几内亚、利比里亚(赖比瑞亚)和塞拉利昂(狮子山共和国)。
“在埃博拉近四十年历史中，这次席卷西非部分地区的疫情规模最大，也是最为复杂和严重的一次，”WHO总干事陈冯富珍在几内亚的新闻发布会上表示。
“新病人数字的增长速度远超当局的应对能力。”
西非约有2,300人死于埃博拉病毒感染。这次疫情开始于3月，也传播到了尼日利亚和塞内加尔。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)