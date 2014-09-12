《中国信用市场观察》低波动率成债市新常态

作者 徐永

路透上海9月12日 - 中国降低社会融资成本的努力，维稳货币市场资金利率的同时，也正在明显降低利率债的波动率，及信用债的期限利差和评级利差，使得债市交易性机会下降。

中国经济三、四季度表现可能低于预期，央行采取继续结构性宽松措施维稳市场，将可能在年内强化这种低波动率的局面。债券和非标业务在上半年曾为上市银行贡献了较高的非信贷利息，若非标受监管继续压缩及债券波动率下降，其在下半年的贡献将可能并不乐观。

同时，低波动率造成套息交易盛行，质押式回购交易金额逐渐放大，低评级高收益债表现活跃；由于存款继续流失，大量金融产品在表外运作，以及信用事件时有发生，低波动率及杠杆交易可能导致金融机构的期限错配和杠杆风险增加。

具体而言，以标准差和收盘到收盘收益波动率等指标来看，10年期国债、国开债的波动率目前都在低位。10年国债的标准差，去年10月底以来，除了二季度有所上升外，其余时间一直在下降，目前在0.0991左右，去年10月则是在0.24附近。

10年国开债今年的交易活跃度尽管优于国债，但从波动率指标来看，与国债的表现类似，目前的波动率亦不高。

从五年期的AA-中票的期限利差及信用利差来看，则分别在2009年以来的1/2和3/4分位下降。

而从上证综指 和美元指数 等三季度表现较高的资产类别来看，波动率都呈现上涨趋势：沪综指的波动率从6月的10.17直线上涨到9月的超过110；美元指数则是从6月的0.316涨到9月的1.638。

同期，美元指数从6月底的80下方，一路上涨到目前84.3附近，沪综指则上涨超过300点。

**低波动率原因及央行工具选择**

中国债券市场目前的低波动率，与全球经济低增长、低通胀、低利率新常态一样，也是中国经济较弱基本面的反应。

中国8月通胀低于预期，房地产投资持续下滑，人民币有效汇率升值影响下，衰退性贸易顺差高位不可持续，三季度以来社会融资规模的增量低速增长也将拖累基本面下半年的表现。

基本面走弱虽然利好债市，但央行资金宽松维稳政策，则会熨平市场波动率，这其实对市场交易有收缩效应。从中债登的交割数据来看，2012年和2013年的月均交割量分别为59,034亿和30,811亿，但今年前八个月，平均只有24,221亿。

8月M2同比增速续降至12.8%，目前市场新一轮宽松预期升温，而沪综指此轮反弹的重要逻辑，也是央行宽松政策支持下的无风险利率下降预期。

但应看到，无风险利率下降是结果而不是原因，比如8月的资金市场宽松局面，虽然有回购利率的开盘持续指导，但从金融数据表现来看，实际融资需求下降超过了货币供应的速度或才是更重要的原因。

8月社融同比增速降到了15.2%，环比上月下降超过0.8个百分点，大于M2的0.7个百分点，是2006年以来增速的新低，显示实体经济目前需求疲弱，7月以来的股债双涨局面料不可持续。

同时，从非银M2与一般存款差额来测算的非银存款走势来看，7、8月也在走向收敛，这与信托贷款和未贴现票据等非标投放继续下降较为吻合，与银行短期贷款连续两个月下降呈现的信用风险偏好下降也相符。

欲浏览M2与一般存款差额走势图，请点选：link.reuters.com/zun82w

而央行今年的宽松政策，除了定向降息和降准等利率工具外，还应该强化汇率工具的运用。

外汇存款今年增量已达到1,855亿美元。在央行强调退出常态式干预后，人民币汇率双向波动增强，结汇情况有所下降，也降低了资本波动及外汇占款被动投放的力度。

但从人民币有效汇率指数来看，人民币在前五个月的短暂贬值之后，又呈现升值走势，而目前的有效汇率也仍处于2009年以来高位，这对近几个月有所回升的出口及国内经济其实是不利的。

欲浏览人民币有效汇率指数走势，请点选：link.reuters.com/byn82w （完） (审校 张喜良)