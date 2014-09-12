《中国债市每日综述》金融数据掀小涟漪后现券重回稳势，破局仍待时日

* 金融数据公布后现券略受压，但逐步回稳

* IRS波幅亦有限，仅长端微降

* 债市破局仍待超预期因素

* 资金供给持续转暖

路透上海9月12日 - 中国银行间债市周五现券盘中略掀小涟漪，央行公布了8月尚可的新增贷款数据，一度引发抛压加大，收益率也稍有上翘，但社会融资数据依旧乏力，加之预期明日工业生产、投资等数据仍不乐观，随后现券逐步回稳；IRS波幅亦有限，仅长端微降。

市场人士指出，经济弱势运行的大局未改，但进一步下滑的势头也尚不明显，市场缺乏新的兴奋点，在想象空间有限，且机构在大多已完成全年任务的情况下，冒险意愿不强，债市破局仍有待时日。

“（金融数据）出来以后砸了一下，不过收益率也没怎么上，后来又回来了，明天还有（统计局）数据，估计不会太好，”上海一券商交易员称。

中国最新金融数据显示实体经济融资需求仍偏弱，银行主动放贷意愿亦不强。8月新增人民币贷款走出上月低谷水平，明显受“票据冲量”的支撑；反映表外融资的社会融资规模扩张无力，体现监管层意图管控非标业务的效果。

华东一银行的资深交易员则认为，下周新债供给仍比较多，加上还有新股IPO，资金面面临新的压力，可能对债市也有所影响，不过这不足以改变市场整体格局，估计还是维持小幅波动。

中国财政部周五招标发行的六个月期贴现国债定位稍高。交易人士表示，8月信贷和社融数据公布后，现券二级市场收益率淡定应对，配置盘参与贴现国债积极性一般，惟交易盘博边际兴趣支撑下，投标倍数尚可。

而截至目前，已公告下周将要招标发行的利率债包括国债、代发地方债、国开债和农发债，总额近1,200亿元人民币。

剩余期限约9.36年的国开行固息债140205券最新成交对应收益率 为4.9400%，持平于上日。

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 今日收报93.448元人民币，较上日结算价微升0.028元，或0.03%。

**短期资金供给转暖**

银行间资金市场周五供给较前两日进一步增加，宽松态势下，此前以信用债为抵押品融资的券商、基金等也压力渐失。不过从期限结构上看，目前融出跨十一长假资金的机构较为有限，月内资金仍是主流。

交易员认为，从现有市场情绪来看，下周前半段之前流动性应无忧，回购利率料走势平稳。不过随着季末因素影响陆续显现，预计此后资金价格将随之抬升。

华南一银行交易员表示，“今天挺宽松的，供给比前两天更好了，城商行也在出钱。不过(供给)是以隔夜为主，跨月末的很少。”

她并指出，下周前半段因刚至月中，季末因素影响暂时不大，所以回购利率不太可能马上就走升。倒是临近下旬时，长假对流动性影响可能将逐步显现。

至于此前券商、基金等以信用债为抵押品融资的机构，今日也同样感受暖意。

“我们也感觉好多啦，到现在已经借平了。”上海一券商交易员称。

央行公开市场本周两次正回购操作规模为150亿元和100亿元人民币，从而实现小额净回笼50亿元。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,361.91亿元，较上日的8,911.55亿元续降。其中，隔夜品种为6,471.54亿元，上日为6,693.03亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8467 2.8640 -1.73 6,471.54

七天 3.2648 3.2786 -1.38 1,001.50

14天 3.4521 3.5219 -6.98 399.39

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.7950 1.8300 +96.50 2,994.12

七天 2.6100 3.5200 -91.00 398.50

14天 3.9650 3.7250 +24.00 56.03

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9300 2.9800 -5.00 --

七天 3.4000 3.2700 +13.00 --

14天 3.5000 3.5500 -5.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.8530 2.8590 -0.60 --

七天 3.2350 3.2030 +3.20 --

三个月 4.6421 4.6420 +0.01 --