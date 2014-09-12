中国证券：上证所称融资融券标的股票增加104只，总数扩容至500只

路透上海9月12日 - 中国上海证券交易所周五下发通知，将沪市融资融券标的股票总数增至500只，较目前增加104只，新规定将自9月22日起施行。

上证所通知称，现有作为两融标的证券的396只股票及9只交易所上市交易基金（ETF）维持不变，本次增选了104只股票，包括东风汽车 、中国国贸 、日照港 等。

通知要求，各会员单位应进一步优化自身风险监控指标，根据上市公司财务指标、合规运营情况及市场交易情形等相关信息，加强对标的证券的风险识别及差异化管理，并采取相应的监控措施，严控融资融券业务风险，切实保护投资者利益。