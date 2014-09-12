中国证券：上证所称融资融券标的股票增加104只，总数扩容至500只

《汇市简讯》美元/韩元难以持坚，尽管美国10年期公债收益率上扬
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
路透上海9月12日 - 中国上海证券交易所周五下发通知，将沪市融资融券标的股票总数增至500只，较目前增加104只，新规定将自9月22日起施行。
上证所通知称，现有作为两融标的证券的396只股票及9只交易所上市交易基金（ETF）维持不变，本次增选了104只股票，包括东风汽车 、中国国贸 、日照港 等。
通知要求，各会员单位应进一步优化自身风险监控指标，根据上市公司财务指标、合规运营情况及市场交易情形等相关信息，加强对标的证券的风险识别及差异化管理，并采取相应的监控措施，严控融资融券业务风险，切实保护投资者利益。
自融资融券业务推广以来，上证所已经三次增加两融标的股票的范围。去年1月，上证所宣布将两融标的股票数量增至300只；去年9月又扩容至400只，当时沪深两市标的股票共计700只。之后因部分公司被实施风险警示而被调整出两融标的券名单。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
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路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。