欧洲汇市：澳元及加元兑美元双双跌至五个月低点

路透伦敦9月12日 - 高收益的澳元及加元周五跌至五个月新低，因投资人轧平以美元融资的利差交易。

大宗商品面临下跌压力有很大部分来自于美元上涨，因投资人重新反应美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周政策会议可能提出更强硬说法的风险。

美元兑加元 触及五个月新高1.1071加元，澳元兑美元 则是下跌0.6%至0.9043，为3月底以来最低。(完)

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