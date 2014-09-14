重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(9月9日-12日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元即期 本周累计收升0.11%，一度创出半年新高6.1299元。受8月 创纪录的贸易顺差影响，中间价周二周三合计大幅上扬282个点子。但此后中间价连续两天 小幅回落，延续6月以来“快涨慢跌”节奏。汇市供求仍较为均衡，预期保持分化，短期6.1 3元整数关口阻力仍需盘整消化。 公开市场操作: --中国央行公开市场当周延续稳定操作，尽管五周来首次出现单周小幅净回笼，但在中国 总理强调经济不会硬着陆并坚持定向调控的政策基调下，预计货币政策定向宽松方向仍将延 续。 业内人士并指出，总理最新表态表明可以接受经济增速放缓，宽松政策目前来看没有进 一步推进的迹象，但最新数据显示通胀压力温和，为货币宽松留存空间。若后续投资等更多 经济指标均显示增长乏力，货币的进一步放松或是题中之义。 债市: --中国银行间市场当周走势稳定，宏观数据显示经济运行仍偏弱，但暂未有进一步滑落的 迹象，而政策面李克强总理再次重申定向宽松的基调，市场想象空间有限机构普遍多看少动 ，债市若要打破仍有待超预期因素现身。 票据: --中国票据市场当周转贴利率小涨，最新成交在年息4.85%-4.90%附近。目前来看，信贷 规模暂时不构成限制，进入下半月后，季末例行流动性紧张因素料逐渐发挥作用，转贴价格 跟随稳中上行的可能性较大。 股市: --当周沪综指 震荡整理，累计上涨0.24%。在经历六连阳之后，本周股指出现高位 震荡，以消化获利浮筹，再加上新公布的经济数据亦显示国内经济走势反复，大盘持续三天 调整，不过周五大盘重现强势，沪综指收报2,331.950点，创下一年半来的收盘新高。[.SSC N] 期市: --上期所沪铜主力合约 当周大幅下挫2.5%，周中并创下6月23日以来的两个半月 新低。此前关于美国可能早于预期上调利率的前景提振美元，并挫伤金属。中国最新的通胀 率数据，且信贷增长骤然放缓，显示更多经济成长放缓的迹象，乌克兰危机相关制裁拖累， 构成扰乱全球经济成长的风险，给金属需求蒙上阴影。本周末沪铜报价48,590元/吨。 --上期所期金主力合约 当周大幅下跌2%，为连续第二周下跌，盘中并创下自1月 24日以来的七个半月新低。美国量化宽松逐步退出而加息预期紧随其后，美元徘徊在14个月 高位附近，且乌克兰紧张局势缓解，拖累贵金属普跌，当前黄金期现货价格继续走弱。黄金 消费需求和投资避险需求趋弱，未来黄金价格仍有较大下跌空间。本周末报价246.25元/克 。(完) (整理 边竞/李宏薇/丁淑琴/李然/李文科; 审校 黄凯)