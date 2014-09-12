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货币新闻 | 2014年 9月 12日 星期五 17:45 BJT

俄罗斯央行：维持指标利率不变，因经济增长消退

路透莫斯科9月12日 - 俄罗斯央行周五在例行会议上维持指标利率不变，表明尽管通胀率持续高于目标，但央行更担心遭受制裁打压的经济。

央行将指标一周期回购利率维持在8.0%，一如广泛预期。

西方就乌克兰问题对俄罗斯施加数轮制裁，导致俄国经济接近停滞，卢布走软，通胀冲高。(完)

(编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)
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