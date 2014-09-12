俄罗斯央行：维持指标利率不变，因经济增长消退

美国股市：开盘持平，市场等待特朗普政府公布税改计划

道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)